A San Giovanni di Baiano una nuova sede della SpiCGIL

Lo SpiCGIL della Lega di Spoleto, sempre più vicino ai cittadini con la volontà di dare risposte alle necessità e alle difficoltà crescenti di lavoratrici/lavoratori, pensionate/pensionati, invita tutti i Cittadini il giorno venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 16.00 presso Il Circolo ex Arci di San Giovanni di Baiano per l’inaugurazione di una nuova sede.

Saranno presenti

⁃ Fabrizio Fatini segretario provinciale dello Spi CGIL di Perugia

⁃ Augusto Paolucci della segretaria della CGIL provinciale

Nella nuova sede i volontari dell Sp CGIL saranno a disposizione per informazioni e compilazione di pratiche relative a:

⁃ Controllo redditi da pensione invalidità

⁃ Controllo e recupero diritti inespressi• Reversibilità pensionistica

⁃ Stampa cedolino della pensione

⁃ Raccolta documentazione per servizi fiscali

Alla conclusione aperitivo per tutti