A San Giovanni di Baiano si parla di autodifesa contro truffe e raggiri

  Settembre 5, 2025
    • Sabato 13 settembre alle 9.30 nell’ex Circolo ARCI di San Giovanni di Baiano è in programma un appuntamento dal titolo “Autodifesa contro truffe e raggiri” organizzato dal Sindacato Pensionati Italiani – Spi CGIL, il Coordinamento donne e Auser Umbria.

    All’iniziativa interverranno Daniela Tosti (Spi Spoleto), Graziella Zuccherini e Rossella Casciarri (SPI Provincia Perugia), Manlio Mariotti (Auser) e il personale del Commissariato di P.S. di Spoleto.

    L’evento è stato ideato per offrire atutti, ma soprattutto alle persone anziane sempre più spesso vittime di truffe, semplici regole di comportamento e consigli pratici per evitare di cadere vittima dimalintenzionati e persone senza scrupoli.

