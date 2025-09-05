A San Giovanni di Baiano si parla di autodifesa contro truffe e raggiri

Sabato 13 settembre alle 9.30 nell’ex Circolo ARCI di San Giovanni di Baiano è in programma un appuntamento dal titolo “Autodifesa contro truffe e raggiri” organizzato dal Sindacato Pensionati Italiani – Spi CGIL, il Coordinamento donne e Auser Umbria.

All’iniziativa interverranno Daniela Tosti (Spi Spoleto), Graziella Zuccherini e Rossella Casciarri (SPI Provincia Perugia), Manlio Mariotti (Auser) e il personale del Commissariato di P.S. di Spoleto.

L’evento è stato ideato per offrire atutti, ma soprattutto alle persone anziane sempre più spesso vittime di truffe, semplici regole di comportamento e consigli pratici per evitare di cadere vittima dimalintenzionati e persone senza scrupoli.