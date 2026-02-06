A Perugia il convegno “L’evoluzione della responsabilità medica”

Si terrà domani, 7 febbraio 2026 dalle ore 9,00 a Perugia presso il Barton Park Business Center il convegno dal titolo “L’evoluzione della responsabilità medica”. L’evento, organizzato dal Centro Studi Giuridici e Scientifici SA.D.I. (Sanità Diritto Ambiente) in collaborazione con SUMAI Umbria, si propone di analizzare le profonde trasformazioni legislative e giurisprudenziali che interessano la responsabilità professionale medica attraverso una prospettiva multidisciplinare, esaminandone tanto i profili assicurativi e medico legali quanto, soprattutto, quelli giuridici, segnatamente penali, civili, contabili.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti (Presidente Regione Umbria) e il Senatore Franco Zaﬃni (Presidente Commissione Sanità del Senato).

I lavori, saranno introdotti e moderati dalla Dott.ssa Francesca Castellani (Presidente S.A.DI. e Segretario Regionale SUMAI Umbria) e dal Dott. Ottavio Alessandro Nicastro (Coordinatore Area Rischio Clinico della Conferenza delle Regioni), e vedranno la partecipazione di illustri relatori tra cui l’Avv. Pietro Laﬀranco (coordinatore del Centro Studi SA.D.I e Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare) la Dott.ssa Annamaria Greco (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia), il Dott. Luca Marzullo (Magistrato presso il servizio studi del C.S.M.) e la Cons. Beatrice Meniconi (Consigliere Prima Sez. giurisdizionale centrale d’ Appello Corte dei Conti).

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Umbria, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, delle USL Umbria 1 e 2. La partecipazione è accreditata ai fini ECM (3 crediti per le professioni sanitarie) e prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi in diritto civile per gli avvocati