A Palazzo Mauri un incontro su manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro

Martedì 3 giugno, alle ore 16.30 nelle sale della biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto a Palazzo Mauri​ si terrà l’incontro dal titolo “Lezione informativa su manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro” a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana che parleranno delle procedure da adottare in caso di emergenza, affronteranno l’aspetto della prevenzione e forniranno informazioni utili per il sonno sicuro dei più piccoli.

​All’appuntamento interverranno il vicesindaco Danilo Chiodetti e Letizia Pesci, assessora alla transizione digitale dell’amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all’impresa e al turista (Saluti istituzionali), Miranda Trabalza, presidente del Comitato della Croce Rossa di Spoleto (Discorso di apertura) e gli istruttori CRI di manovre salvavita pediatriche del Comitato della Croce Rossa di Spoleto che faranno una dimostrazione teorico-pratica.

Sarà attivo il servizio “Punto Digitale Facile”. I facilitatori digitali del Comune di Spoleto illustreranno tutte le attività di facilitazione digitale dedicate alle famiglie. In particolare, verrà offerto supporto per le iscrizioni online, per la compilazione di domande per bonus e agevolazioni e per l’accesso ai principali servizi digitali. Un’opportunità per ricevere assistenza pratica e semplificare l’uso delle tecnologie nella vita quotidiana.

L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”, realizzato dalla biblioteca comunale “G. Carducci” e dal Consultorio familiare di Spoleto USL Umbria 2 ed inserito nel Programma Nati per Leggere.

Il Progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”, oltre a prevedere incontri di approfondimento rivolti alle famiglie, organizza anche incontri mensili di promozione della lettura all’interno dei corsi di accompagnamento alla nascita IAN (presso la biblioteca comunale) e all’interno dei corsi del massaggio del bambino AIMI (presso il Consultorio familiare) tenuti dal personale della biblioteca comunale con la presenza di un’ostetrica del Consultorio.

Il Progetto è finalizzato a sensibilizzare le donne in gravidanza e le famiglie in generale sull’importanza della lettura come determinante di salute per i propri bambini, a promuovere la pratica della lettura ad alta voce in famiglia, a stimolare la frequentazione e la conoscenza dei servizi della biblioteca e la conoscenza dei libri adatti per le varie fasi di crescita del bambino.

Il Comune e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021 -2024 della Zona Sociale n. 9, ora in fase di rinnovo.

​Tra le principali finalità del Patto locale per la lettura c’è la promozione della lettura precoce in famiglia, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio.

