A Palazzo Mauri la presentazione di “Radici ed ali” del prof. Paolo Diotallevi

  • Redazione
  • Novembre 30, 2025
  • Culturali
    • Mercoledì 3 dicembre, alle ore 15:30,  nella splendida cornice di Palazzo Mauri, il professor Paolo Diotallevi presenterà il suo libro “Radici ed ali”. Il volume contiene anche una preziosa lettera di don Luigi Ciotti, che arricchisce ulteriormente il percorso di riflessione proposto dall’autore.

    All’incontro sarà presente la dirigente scolastica Roberta Galassi, che offrirà un contributo sul valore educativo e culturale del testo.

    Le letture saranno affidate a: Beatrice Leonardi, Rosaregina Cimmino, Sara Susmely, Xhoel Imaraj, Marialuisa Del Bello, Riccardo Marcoccio, Massimo Achilli, Nicole Caiazza e Asia Casoni, che daranno voce ad alcune delle pagine più significative del libro.

    L’evento è patrocinato dal Comune di Spoleto, a testimonianza dell’attenzione della città verso iniziative culturali che valorizzano il territorio e i suoi protagonisti.

