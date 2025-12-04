A Palazzo Mauri la presentazione di “Figlia del cuore”, romanzo di Rita Charbonnier

Venerdì 12 dicembre alle ore 17.00, la Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” di Palazzo Mauri ospiterà la presentazione di Figlia del cuore (Marcos y Marcos), romanzo di Rita Charbonnier.

Il libro racconta la storia di Ayodele, una bambina arrabbiata e silenziosa, e di Sara, la sua mamma affidataria, determinata e piena di regole. Tra mutismi e barricate, lacrime roventi sciolgono nodi inestricabili: la famiglia non è un fatto biologico, la famiglia è un cerchio che diventa un cuore.

All’incontro, ad ingresso libero, saranno presenti le persone che hanno ispirato il romanzo e che racconteranno la loro esperienza diretta di affido familiare, portando una testimonianza autentica e toccante.

L’evento, inserito nel palinsesto degli appuntamenti di “Accade a Natale a Spoleto, in città e nei borghi” si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per promuovere l’affido familiare promossa dal Comune di Spoleto e dalla Regione Umbria.

“Accogliere un bambino in affido significa offrire un porto sicuro, una presenza quotidiana che può cambiare una vita. Le famiglie affidatarie compiono un gesto straordinario, fatto di amore, coraggio e dedizione – ha dichiarato Luigina Renzi, assessora al benessere e all’innovazione sociale – Come amministrazione vogliamo essere al loro fianco e promuovere una cultura dell’accoglienza che metta al centro il benessere del minore”.

L’autrice

Rita Charbonnier è scrittrice, sceneggiatrice e attrice. I suoi romanzi, tradotti all’estero e apprezzati dalla critica, raccontano storie di donne: le loro voci, le loro verità. Ha collaborato con artisti quali Nino Manfredi e Lucia Poli e ha portato in scena numerosi recital, in Italia e all’estero, che intrecciano narrazione e musica. Il suo primo romanzo, La sorella di Mozart, è stato pubblicato in dodici paesi. Recentemente ha fatto parte della delegazione di autori italiani invitati al Festival Internazionale del Libro di Lima, in Perù. Vive a Spoleto dal 2024.