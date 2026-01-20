A Palazzo Mauri la presentazione del libro “Umbria Antica: Storia e Genetica di un popolo dimenticato” di Pierluigi Bonifazi

Un affascinante viaggio nella storia della regione Umbria. Questa opera si propone di valorizzare il patrimonio culturale della nostra terra, raccontando la sua evoluzione attraverso i millenni, dalla preistoria fino ai giorni nostri.

Pierluigi Bonifazi, biologo molecolare, esperto di Archeogenetica e Biologia Evoluzionistica, ci guiderà attraverso un’analisi dettagliata e multidisciplinare riportando alla luce le radici storiche e genetiche della popolazione umbra. Il libro approfondisce le vicende degli antichi popoli che hanno abitato la regione, con un focus particolare su Umbri ed Etruschi. Gli Umbri, una delle civiltà più antiche d’Italia, sono descritti in modo vivido. L’autore esplora le loro origini, la cultura, le credenze e le pratiche quotidiane, mettendo in risalto il loro contributo alla formazione dell’identità umbra. Gli Etruschi, noti per la loro avanzata civiltà e la loro influenza su Roma antica, occupano un capitolo significativo dell’opera. L’autore descrive le interazioni tra gli Etruschi e gli Umbri e come queste abbiano modellato l’evoluzione culturale, spirituale e genetica della regione. Il libro non è solo un resoconto storico, ma anche un invito alla riscoperta e alla valorizzazione delle radici culturali, spirituali e genetiche dell’Umbria. Con questo testo s’intende incoraggiare il lettore a considerare l’importanza di preservare e promuovere il ricco patrimonio storico della regione.

Interverranno l’autore, Federica Padella e Cristian Proietti.

L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione Umru e dall’ Associazione Aurora, in collaborazione con Mondadori Bookstore di Spoleto e Biblioteca comunale di Spoleto – Palazzo Mauri.

Il viaggio di Umbria antica continua, presto comunicheremo l prossime date.