A Palazzo Mauri la presentazione del libro “La vita è un profumo” di Chiara Ingrao

    • Un pomeriggio dedicato alle storie, alla libertà e alla forza delle donne. È questo lo spirito dell’incontro in programma giovedì 19 marzo alle ore 17.00 a Palazzo Mauri, a Spoleto, dove verrà presentato il libro “La vita è un profumo” di Chiara Ingrao, scritto insieme a Blessing Calciati e Giovanna Calciati.

    L’iniziativa nasce con l’intento di prolungare il significato e l’attenzione della Giornata Internazionale della Donna, offrendo alla comunità uno spazio di confronto e riflessione attraverso la letteratura e il racconto di esperienze di vita. Il libro, costruito come un dialogo a più voci, affronta temi profondi e attuali come la dignità, l’autodeterminazione, la libertà e il coraggio delle donne, restituendo una narrazione intensa fatta di relazioni, resilienza e possibilità di rinascita.

    Durante l’incontro le autrici dialogheranno con Marina Antonini e Patrizia Costantini, mentre alcune pagine del libro saranno proposte al pubblico attraverso letture a cura di Cristina Antonini ed Emanuela Duranti, contribuendo a creare un momento di partecipazione e condivisione.

    Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali dell’Assessora al Benessere e all’Innovazione Sociale del Comune di Spoleto Luigina Renzi, a testimonianza dell’importanza del tema e del valore culturale e sociale dell’evento.

    L’appuntamento è a ingresso libero e si concluderà con un momento conviviale con aperitivo, pensato per favorire lo scambio di idee e il dialogo tra autrici e pubblico.

    L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio, insieme alle associazioni Donne contro la Guerra e L’Uovo di Colombo, realtà del territorio impegnate nella promozione culturale e sociale e nella diffusione dei valori di pace, diritti e pari opportunità.

    L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per un pomeriggio di ascolto, confronto e riflessione, in cui le storie raccontate nel libro diventano occasione per interrogarsi sul presente e sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

    Informazioni sull’evento
    Presentazione del libro “La vita è un profumo”
    Giovedì 19 marzo 2026 – ore 17.00
    Palazzo Mauri – Via Brignone 14, Spoleto
    Ingresso libero
    Al termine seguirà aperitivo.

