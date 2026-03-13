A Palazzo Mauri la presentazione del libro “La vita è un profumo” di Chiara Ingrao

Un pomeriggio dedicato alle storie, alla libertà e alla forza delle donne. È questo lo spirito dell’incontro in programma giovedì 19 marzo alle ore 17.00 a Palazzo Mauri, a Spoleto, dove verrà presentato il libro “La vita è un profumo” di Chiara Ingrao, scritto insieme a Blessing Calciati e Giovanna Calciati.

L’iniziativa nasce con l’intento di prolungare il significato e l’attenzione della Giornata Internazionale della Donna, offrendo alla comunità uno spazio di confronto e riflessione attraverso la letteratura e il racconto di esperienze di vita. Il libro, costruito come un dialogo a più voci, affronta temi profondi e attuali come la dignità, l’autodeterminazione, la libertà e il coraggio delle donne, restituendo una narrazione intensa fatta di relazioni, resilienza e possibilità di rinascita.

Durante l’incontro le autrici dialogheranno con Marina Antonini e Patrizia Costantini, mentre alcune pagine del libro saranno proposte al pubblico attraverso letture a cura di Cristina Antonini ed Emanuela Duranti, contribuendo a creare un momento di partecipazione e condivisione.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali dell’Assessora al Benessere e all’Innovazione Sociale del Comune di Spoleto Luigina Renzi, a testimonianza dell’importanza del tema e del valore culturale e sociale dell’evento.

L’appuntamento è a ingresso libero e si concluderà con un momento conviviale con aperitivo, pensato per favorire lo scambio di idee e il dialogo tra autrici e pubblico.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio, insieme alle associazioni Donne contro la Guerra e L’Uovo di Colombo, realtà del territorio impegnate nella promozione culturale e sociale e nella diffusione dei valori di pace, diritti e pari opportunità.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per un pomeriggio di ascolto, confronto e riflessione, in cui le storie raccontate nel libro diventano occasione per interrogarsi sul presente e sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Informazioni sull’evento

Presentazione del libro “La vita è un profumo”

Giovedì 19 marzo 2026 – ore 17.00

Palazzo Mauri – Via Brignone 14, Spoleto

Ingresso libero

Al termine seguirà aperitivo.