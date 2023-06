A Palazzo Mauri la premiazione della XXVII edizione del concorso scolastico “Giuseppe Sordini”

Primo premio ex aequo alle classi III B e V B del Liceo Scientifico per il progetto “Il culto di Mitra a Spoleto” e alla classe III A del Liceo Classico per il progetto “Achille Sansi e Spoleto: un percorso di conoscenza”

Si è svolta ieri mattina, nella Sala conferenze di Palazzo Mauri, la premiazione della XXVII edizione del Concorso scolastico annuale Giuseppe Sordini.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio, Danilo Chiodetti ed i membri della commissione di concorso (Sara Chiapperi e Donatella Jank del Comune di Spoleto; Maria Paola Bianchi, Paolo Bianchi e Simonetta Mancini della sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato; Antonella Mariani dell’Associazione Amici di Spoleto; Roberto Quirino e Giovanna Silvestri dell’Accademia degli Ottusi).

Il concorso, intitolato a Giuseppe Sordini (1853-1914), insigne archeologo e acuto studioso dei monumenti cittadini, al quale si devono importanti scoperte e ricerche su Spoleto e il suo territorio, prevede che gli studenti, individualmente o in gruppo, producano un elaborato che potrà anche assumere varie forme espressive (prodotti cartacei, multimediali, scultorei, pittorici ecc…) con allegata sintetica presentazione dell’iter metodologico. I temi da trattare possono essere scelti liberamente dagli stessi studenti, in collaborazione con i loro docenti, in relazione ai programmi scolastici e agli interessi culturali personali.

Due le finalità principali del premio: da una parte promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale di Spoleto e del suo territorio, stimolando i giovani ad approfondire la storia della città con l’obiettivo di accrescere il senso di appartenenza attraverso la scoperta della propria identità culturale; dall’altra stimolare l’interesse degli studenti nei confronti della ricerca bibliografica, archivistica e dell’apprendimento della corretta metodologia di indagine storiografica.

Due i primi classificati ex aequo di questa XXVII edizione del Concorso. Le classi III B e V B del Liceo Scientifico per il progetto “Il culto di Mitra a Spoleto” e la classe III A del Liceo Classico Sansi Leonardi Volta per il progetto “Achille Sansi e Spoleto: un percorso di conoscenza”. Entrambi i progetti hanno ricevuto il premio di € 300,00 da utilizzare per attività didattiche di conoscenza del territorio.

Queste le motivazioni della commissione di concorso:

Progetto “IL CULTO DI MITRA A SPOLETO”

Il pregevole lavoro presentato dagli allievi del Liceo Scientifico “Sansi Leonardi Volta”, testimonia il loro serio impegno e la necessità di conoscere il grande patrimonio culturale del territorio quale base formativa per strutturarsi quali cittadini responsabili. L’argomento, affrontato con accurato metodo scientifico, è corredato da interessantissimi sussidi audio-visivi, documenti di archivio oltre ad un’ampia racconta bibliografica, sitografica e a numerose immagini grafiche e fotografiche. Anche la sobria linea editoriale è un valore aggiunto al testo.

​Progetto “ACHILLE SANSI E SPOLETO: UN PERCORSO DI CONOSCENZA”

I giovani del Liceo Classico “Sansi Leonardi Volta”, hanno analizzato gli aspetti di un ottocentesco personaggio – a cui la scuola di appartenenza è intitolata dal 1894 e di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita – avviando un attento laboratorio di storia presso l’archivio di Stato e presso la Biblioteca comunale Carducci. Il progetto manifesta una estrema attenzione allo studio delle fonti primarie per l’analisi delle quali i ragazzi hanno sviluppato competenze specifiche (lettura dei documenti, metodo di studio e analisi delle fonti) contestualizzando il personaggio nei luoghi della sua vita, nella realtà urbana ed evidenziando le sue attitudini di studioso, archivista, storico, poeta, promotore della cultura cittadina, amministratore nonché conservatore delle belle arti.