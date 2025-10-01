A Palazzo Mauri la mostra “L’eredità della vita” – Inaugurazione giovedì 2 ottobre, ore 17

  • Ottobre 1, 2025
  • Culturali
    • Si chiama “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro” la mostra patrocinata dal Comune di Spoleto che inaugurerà domani, giovedì 2 ottobre alle ore 17.00 al Caffè Letterario di Palazzo Mauri.
     
    Il progetto espositivo, sostenuto con i fondi Otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, si configura come un viaggio attraverso la crisi climatica e le sue cause.
     
    Più diventiamo consapevoli, più ci rendiamo conto che la soluzione è nelle nostre mani. Di pannello in pannello trasformiamo la preoccupazione in determinazione ad agire con coraggio, speranza e ottimismo. L’esperienza della visita guidata punta a stimolare ogni persona, ispirandola a diventare protagonista del cambiamento, rivedendo le proprie priorità per passare da preoccupazione e senso d’impotenza alla determinazione di agire nelle proprie comunità con speranza e ottimismo. Diventiamo così cittadine e cittadini globali consapevoli, capaci di prenderci cura e contribuire attivamente alla rigenerazione dell’ambiente e della comunità in cui viviamo, mettendo al primo posto la dignità della vita”.
     
    Tre le iniziative collaterali legate alla mostra. Sabato 4 ottobre, dalle 16.00 alle 17.00, è in programma la tavola rotonda sul tema “Crisi climatica, ambiente e futuro sostenibile”, con Plastic Free, Legambiente, PEFC Italia, a cui interverrà il professore Massimiliano Rinaldo Barchi dell’Università degli Studi di Perugia.
     
    Domenica 5 ottobre, sempre dalle 16.00 alle 17.00, appuntamento con “Cambiamento o crisi? Gli effetti delle alterazioni del clima con il professore Andrea Catorci (Università di Camerino) e “Ricerca e divulgazione per lo sviluppo sostenibile del territorio montano” con la professoressa Paola Scocco (Università di Camerino). A seguire, dalle 17.15 alle 18.15, si terrà il laboratorio per bambini 8-10 anni “Bambini consapevoli, cittadini sostenibili” a cura della professoressa Paola Scocco. Per info e prenotazioni scrivere a 340 7197981.
     
    L’ultimo appuntamento dei tre è previsto per venerdì 10 ottobre, dalle 10.00 alle 11.00, con “Crisi climatica, prospettive a confronto”, a cui interverranno il dottor Antonio Brunori (PEFC Italia) e il professore Fabio Taffetani (Università Politecnica delle Marche in collegamento streaming.

     
    Orario d’apertura
    Lunedì: 17.00 – 19.00
    Martedì: 10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00
    Mercoledì: 10.00 – 12.00
    Giovedì: 10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00
    Venerdì: 10.00 – 12.00
    Sabato: 10.00 – 12:00 / 16.00 – 19.00

     

    Domenica: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00

