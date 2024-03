A Palazzo Mauri inaugura la mostra “Mafioso pagliaccio”

L’iniziativa è in programma venerdì 22 marzo alle ore 11

Nei locali della Biblioteca Carducci saranno esposti i bozzetti realizzati dal giornalista Giuseppe Fava, ucciso 40 anni a Catania da Cosa Nostra. Sarà presente Francesca Andreozzi, Presidente della Fondazione Fava

In occasione della XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo della vittime innocenti delle mafie e nell’anniversario della morte del giornalista, drammaturgo e artista Giuseppe Fava, l’associazione Libera in collaborazione con il Comune di Spoleto inaugura la mostra “Mafioso pagliaccio”, esponendo a Palazzo Mauri i suoi bozzetti (acqueforti).

L’appuntamento è in programma venerdì 22 marzo alle ore 11 alla presenza di Francesca Andreozzi, nipote di Giuseppe Fava e Presidente della Fondazione Fava, che dialogherà con gli studenti e le studentesse di due classi quarte del Liceo Sansi – Leonardi – Volta.

All’incontro parteciperà il più giovane consigliere del Consiglio comunale di Spoleto, Enrico Morganti.

La mostra, che sarà a ingresso gratuito, resterà visitabile fino a venerdì 12 aprile a Palazzo Mauri, secondo gli orari di apertura della Biblioteca comunale “Giosué Carducci”.​