A Palazzo comunale l’incontro con Lucrezia Mancini in partenza per gli Europei juniores di nuoto

Nella mattinata di martedì 25 giugno, il sindaco Andrea Sisti ha incontrato la nuotatrice Lucrezia Mancini accompagnata dal padre e dall’allenatore Piero Santarelli. All’incontro, che si è svolto a Palazzo comunale nella Sala dello Spagna, hanno partecipato anche il vicesindaco Stefano Lisci e il consigliere comunale Federico Cesaretti.

La ranista classe 2008 è prossima alla partenza per gli Europei juniores di nuoto che si svolgeranno dal 2 al 7 luglio a Vilnius, in Lituania, dopo aver superato una durissima selezione in occasione dei Criteria 2024, Campionati Italiani Giovanili Primaverili in vasca corta che si sono tenuti a Riccione. Lucrezia, una delle atlete più giovani della nazionale, si è qualificata nei 100m e 200m rana.

Dopo numerosi successi ottenuti a Cipro, in Slovacchia e a Belgrado, agli EYOF – European Youth

Olympic Festival di Maribor in Slovenia (Festival olimpico estivo della gioventù europea) ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x100m mista, un argento nei 200m rana e un bronzo nella 4x100m mista femmine.

“È un piacere e un orgoglio accogliere nella sede comunale un’atleta così giovane – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Credo e spero il tuo percorso di crescita, i risultati che stai ottenendo grazie all’impegno e al sacrificio, possano essere un esempio non solo per i tuoi coetanei. Vivere lo sport a questo livello richiede una forte determinazione e una grande disciplina, aspetti che sono determinanti nella vita di tutti i giorni, qualunque sia l’obiettivo con cui decidiamo di misurarci. I tuoi successi sono senza dubbio una vittoria personale, ma ti assicuro che il tuo modo di interpretare la vita può essere di esempio per tanti”.

“Ringrazio Lucrezia – ha aggiunto il vicesindaco Stefano Lisci – che con la sua dedizione e passione per lo sport continua a conseguire ottimi risultati, onorando con il suo impegno anche il nome della nostra città. Un ringraziamento che estendo anche all’allenatore Piero Santarelli, sotto la cui guida son cresciuti generazioni di nuotatori e nuotatrici. Mi auguro che questo percorso possa essere fonte di ispirazione e riferimento per tutti coloro che desiderano realizzare i propri sogni, non solo in ambito sportivo. La città seguirà i tuoi prossimi appuntamenti e farà tifo per te”.