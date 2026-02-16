A Palazzo Collicola inaugura una mostra per celebrare ottant’anni di attività dello Sperimentale

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 11.00, saranno inaugurate a Palazzo Collicola le nuove esposizioni primaverili tra cui Lirico Sperimentale. Manifesti d’autore.

La mostra, a cura di Raffaella Clerici e Saverio Verini, nasce per per celebrare gli ottant’anni di attività dello Sperimentale e sarà allestita nella stanza adiacente alla biblioteca.

Il percorso espositivo presenta una selezione di bozzetti e disegni preparatori originali, affiancati alla loro trasposizione nei manifesti, che ripercorrono la storia visiva dello Sperimentale e l’evoluzione del linguaggio grafico dagli anni Settanta a oggi.

In mostra opere di Emanuele Luzzati, Arnaldo Pomodoro, Toti Scialoja, Pietro Consagra, Ester Grossi e Gilberto Cappelli, tutte parte del patrimonio dell’istituzione, che hanno contribuito a definire l’identità visiva di alcune tra le stagioni più significative del teatro.

Attraverso il manifesto come luogo di incontro tra arti visive, musica e teatro, la mostra sottolinea il profondo legame tra il Teatro Lirico Sperimentale e la città di Spoleto, valorizzandone il ruolo storico e culturale nel panorama lirico nazionale e internazionale.

La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno 2026.