A.P.P.C (Associazione Piccoli Proprietari Case) apre la sua sede a Spoleto presso Case & Case

I referenti sono Angelo Conti e Massimiliano Mazzoli

In data 13/03/2023 presso la sede provinciale Appc di Perugia alla presenza del Presidente Provinciale A.p.p.c Claudio Moretti e al Legale per tutte le sedi umbre Avv. Valentina Cristofani si è costituita la sede comunale di A.p.p.c di Spoleto che avrà quali referenti Angelo Conti e Massimiliano Mazzoli titolari dell’agenzia immobiliare CASE E CASE di Spoleto , ubicata in via Flaminia Vecchia 25.

Gli utenti potranno usufruire di tutti i servizi che l’associazione sindacale di categoria mette a dispozione dei propri associati: registrazione contratti di locazione a canone concordato e non, asseverazioni, consulenze legali, consulenze di tipo amministrativo condominiale.

Case&case con questo accordo amplia i già vari servizi che un’agenzia immobiliare può vantare e si pone quale riferimento per tutti i comuni limitrofi nella stipula di contratti a canone agevolato, indipendentemente dall’attività di mediazione locativa

Case & Case Spoleto sede APPC Spoleto

0743222096

via Flaminia Vecchia 25

Spoleto