A Norcia il 2° Premio “Ilario Castagner”. Riconoscimenti per Evani, Turriziani, Vaciago e Gasperini

Dopo la prima edizione, svoltasi al Teatro Caio Melisso di Spoleto, il “Premio Ilario Castagner” si trasferisce a Norcia, nel cuore della Valnerina, dove, l’indimenticabile allenatore, costruì il “Perugia dei Miracoli”, prima compagine nella Storia a concludere un campionato di Serie A senza sconfitte. L’evento è in programma venerdì 28 febbraio, alle 10.30, nella sala DigiPass in via Solferino.

I premiati saranno Alberico Evani (Premio Nazionale “Ilario Castagner”, ex giocatore di Castagner al Milan, il tecnico Federico Turriziani ( Premio “Ilario Castagner Panchina Umbria”) , Guido Vaciago (Premio Nazionale Giornalistico “Ilario Castagner”) direttore di Tuttosport e Remo Gasperini (Premio Giornalistico “Ilario Castagner e Mario Mariano”) storica firma sportiva de Il Messaggero. Attesi tra gli ospiti gli ex calciatori Michele Nappi, Franco Vannini, Walter Novellino, Alberto Di Chiara, Federico Giunti, padre Mauro Angelini assistente spirituale del Perugia Calcio e Rettore della Chiesa del Gesù di Perugia, Riccardo Gaucci, figlio dell’indimenticabile presidente biancorosso Luciano e Mariolina Maggioni, vedova di Ermanno Pieroni ex dirigente del Perugia.

I premi sono stati assegnati da una commissione presieduta da Luca Mercadini (Corriere dell’Umbria), con il coinvolgimento di Giampiero Molinari (vice allenatore di Castagner) e Federico Castagner (figlio di Ilario), Giuliano Boccanera (sindaco di Norcia), Maria Anna Stella (assessore del Comune di Norcia), l’avvocato Marco Brusco, i giornalisti Renzo Berti, Massimo Boccucci, Roberto Barbacci, Elio Clero Bertoldi, Italo Carmignani, Riccardo Cucchi, Raffaele Garinella, Claudio Sampaolo, Massimo Sbardella, Claudio Sebastiani, Giancarlo Bastianelli, Fabio Gasparri e Andrea Sonaglia.