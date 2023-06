A Nicola Crocetti va il XIV Premio del Vittoriale

Sarà Lorenzo Jovanotti a consegnare il Premio sul palco dell’Anfiteatro

protagonista di una conversazione a tre insieme

a Giordano Bruno Guerri e al premiato

All’editore Nicola Crocetti va il XIV Premio del Vittoriale: conferito dalla Fondazione a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere – dal cinema alla scienza, dalla musica alla medicina – che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato.

Un premio alla carriera per Crocetti dunque, che con la sua casa editrice ha tradotto decine di migliaia di pagine di narrativa dal greco e 130.000 versi dei maggiori poeti greci contemporanei.

A consegnare il Premio, mercoledì 5 luglio alle 21.00 all’Anfiteatro del Vittoriale, un ospite d’onore: è atteso infatti Lorenzo Jovanotti, autore proprio con Crocetti di un’antologia di grandi poeti di ogni tempo e Paese (Poesie da spiaggia, Crocetti Editore 2022).

“A Nicola Crocetti perché ha scritto, tradotto, pubblicato, difeso, diffuso e soprattutto amato la poesia”, così il presidente Guerri a motivazione di questa scelta.

Dopo la premiazione la serata proseguirà con una conversazione tra il premiato Nicola Crocetti e Lorenzo Jovanotti, sul palco insieme al presidente Guerri. Nell’anno dei festeggiamenti per i 160 anni dalla nascita di d’Annunzio, il Parlaggio in tutta la sua bellezza – completato nel 2020 con la pavimentazione in marmo rosso veronese secondo il desiderio del Vate – sarà palcoscenico di un grande incontro.

Ingresso gratuito sino esaurimento posti, prenotazione a questo link: