A Natale il Festival dei Due Mondi torna in scena

SPOLETO 64 “REWIND” SU DIGITAL STAGE Mercoledì 15 dicembre alle ore 21 il primo appuntamento di Spoleto 64 “Rewind” ripropone in visione lo spettacolo Divina Commedia. La Prima Giornata, firmato dal regista Piero Maccarinelli in occasione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. La nuova produzione è andata in scena la scorsa estate nei suggestivi spazi di San Simone con Massimo De Francovich, Luca Lazzareschi, Manuela Mandracchia, Fausto Cabra, gli abiti di scena realizzati da Giorgio Armani, e il gioco di luci e video di Sander Loonen e Fabiana Piccioli. «L’attenzione è concentrata sul tessuto linguistico» – afferma Maccarinelli – «ancor prima che su quello allegorico per consentire un ascolto esaustivo della lingua dantesca, cercando di superare tutti gli ostacoli semantici o lessicali per una comprensione totale del testo letto nella sua dimensione di Commedia ricordandoci che per secoli la parola di Dante è stata tramandata oralmente». Lo spettacolo è parte del progetto “Spoleto64 per Dante Alighieri” realizzato in collaborazione con il Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Lunedì 27 dicembre alle ore 21 la rassegna digitale continua con Strehler 100, l’omaggio di Spoleto 64 al grande regista italiano in occasione del centenario della nascita. Al Teatro Romano, la serata ha ripercorso la vita di Giorgio Strehler attraverso lettere autografe, brani teatrali e appunti di prove, letti e raccontati da un cast d’eccezione che ha visto la partecipazione di Andrea Jonasson, Giulia Lazzarini, Pamela Villoresi e Margherita Di Rauso, con la regia di Lluís Pasqual e le note del Quartetto del Teatro Regio Torino, accompagnato al pianoforte da Carlo Caputo su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Fiorenzo Carpi e Kurt Weill. «Ci siamo innamorati durante le prove. Mi si metteva spalla a spalla per incitarmi. Erano scene molto arrabbiate, di guerra. Poi, tra le battute, mi sussurrava: “Ti amo, ti amo…”» racconta Andrea Jonasson in un’intervista.

Venerdì 7 gennaio alle ore 21 l’ultimo appuntamento è con Coin operated, provocatoria installazione performativa dei coreografi Jonas & Lander andata in scena nella Chiesa di Sant’Agata. Jonas Lopes e Patrick Lander siedono immobili su due cavalli da giostra meccanici, fino a quando uno degli spettatori non decide di attivare la performance introducendo nel meccanismo una moneta da 1€. A ogni moneta il rapporto tra performer e pubblico si fa sempre più coinvolgente, divertente, disturbante.