A Monteluco torna la ‘Bat Night’

L’ appuntamento è venerdì 10 settembre a partire dalle ore 15.00

Come ogni anno, a partire dal 2011, torna la “Bat night a Monteluco!”, una serata interamente dedicata alla scoperta dei pipistrelli, delle loro caratteristiche, del loro comportamento e della loro distribuzione.

L’evento, in programma venerdì 10 settembre, sarà preceduto dall’escursione al Centro Visite “Vallotta” (recentemente ristrutturato grazie ai fondi europei ottenuti con il progetto Lucus) per conoscere alcune delle specie animali che popolano la Montagna Spoletina.

Gli appuntamenti avranno inizio alle ore 15.00 con “Alla scoperta della fauna della Montagna Spoletina: escursione al centro Visite “Vallotta”, per poi proseguire alle ore 17.30 con “Pipistrelli & co.: laboratori per bambini alla scoperta dell’affascinante mondo dei Chirotteri” e la visita alla mostra sui pipistrelli allestita all’ingresso del Bosco Sacro. Dopo la pausa prevista alle ore 19.00, con possibilità di cena convenzionata presso i ristoranti di Monteluco, alle ore 20.30 prenderà il via la Bat Night, alla scoperta dei pipistrelli e delle loro caratteristiche attraverso la strumentazione utilizzata dai ricercatori, con visita ai pipistrellai ed alle bat box installate a Monteluco.

L’appuntamento è alle ore 15 di fronte alla fermata dell’autobus al Prato di Monteluco. Le attività proseguiranno alle 17.30 all’ingresso del Bosco Sacro.

L’evento, interamente gratuito, è organizzato dal Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Nel rispetto della normativa vigente per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione. Le attività si terranno all’aperto e non è obbligatorio il Green pass. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe chiuse, maglione, pantaloni lunghi, giacca e torcia per l’attività serale. Per info e prenotazioni 3492254072 (Emi Petruzzi).