A Monteluco la seconda tappa dell’Enduro Circuit Umbria. Assegnati 12 titoli regionali

Si è svolta domenica 11 maggio la seconda tappa dell’Enduro Circuit Umbria, gare organizzate sotto l’egida della Federazione Ciclistica dalle associazioni BBT Cicli Mancini Città di Castello, ASD 2010GravityTeam Spoleto, Powerbike Perugia, BKE Cycling Team Deruta.

Curata dai ragazzi del 2010GravityTeam e del Monteluco Trail Area, la gara si è svolta lungo i sentieri che dal prato di Monteluco scendono verso Spoleto.

In programma diverse prove speciali “PS” da affrontare in discesa; dopo ogni prova gli atleti sono risaliti in quota per scendere la prova successiva e così via per tre volte (due volte per le categorie giovanili esordienti e allievi); la miglior somma dei tempi cronometrati in discesa ha decretato i vincitori per ciascuna delle categorie di appartenenza dei bikers.

Il grande impegno profuso per la messa in sicurezza dei tracciati di gara e l’allestimento dell’area paddock e della segreteria, è stato confortato dalla presenza di circa 200 biker e innumerevoli supporters e appassionati al seguito giunti da tutte le regioni del centro Italia. Presenti anche atleti provenienti dalla Spagna e dalla Francia.

L’ottimo lavoro organizzativo per questa terza edizione dell’Enduro Circuit Umbria ha rafforzato la considerazione maturata tra gli addetti delle potenzialità della Trail Area di Monteluco, che si annovera quindi tra le migliori realtà umbre per la pratica delle discipline gravity della mountain bike. Da non sottovalutare inoltre l’effetto “sold out” registrato dagli operatori economici.

Il programma dell’evento è stato arricchito, inoltre, da una prova di mini enduro – la prima edizione in Umbria – riservata ai bambini dai 7 ai 12 anni che si sono esibiti lungo uno tratto dello stesso percorso dove la mattina si sono esibiti i loro papà; una replica fedele di una gara MTB Enduro con giudici FCI alla partenza, cronometraggio con microchip e tantissimo pubblico fare il tifo lungo il percorso.

“Abbiamo creduto in questa iniziativa per i giovanissimi, ma non ci attendevamo un così grande successo e soprattutto l’entusiasmo delle mamme e dei papà e soprattutto una inaspettata affluenza dalle regioni limitrofe”, questo il commento a caldo del “prez” Pierluigi Ascani al termine della cerimonia di premiazione dei 40 baby bikers.

Gli atleti portacolori del 2010 GravityTeam si sono distinti

E-BIKE Peroni Francesco 1’ categoria EB2

Talotti Gianmarco 4’ EB2

Nizzi Marco 5’ EB2

Martinelli Luca 2’ categoria EB3

Bonacci Augusto 10’ EB3

Procacci Emanuele 3’ categoria EB4

Fumini Daniele 1’ categoria EB5

MTB Forastefano Antonio 7’ categoria ELMT

Pagliacci Alessandro 2’ M1

Mancinelli Alessio 7’ categoria M2

Liberati Roberto 8’ categoria M3

Giovanissimi Mini Enduro

Pioli Edoardo 4’ categoria G5M

Mancinelli Damian 7’ categoria G6M

La gara di Spoleto era valida per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale FCI Enduro MTB ; si sono laureati Campioni Regionali 2025,

Femminili Abbid Khaula (BBT Cicli Mancini)

Maschili categoria Esordienti Marcucci Nicoò (Ternana-Bike22)

Allievi Musiani Giulio (Ternana-Bike22)

Elite Master Pazzi Filippo (BBT Cicli Mancini)

Junior Master Gnagni Nicholas (Speed Motor Bike)

Junior Capotondo Edoardo (BKE Cycling Team)

Under23 Recchi Flavio (Ternana-Bike22)

M1 Ceglioni Tommaso (Lake Bike Team)

M2 Benvenuti Alessio (BBT Cicli Mancini)

M3 Marcucci Mirko (Ternana-Bike22)

M4 Armino Francesco (BKE Cycling Team)

M5 Mancini Ilario (Team MrBike)

Gli organizzatori ASD 2010 GravityTeam e Monteluco Trail Area ringraziano il Comune di Spoleto per il supporto e il patrocinio dato, la Proloco Monteluco, il Comando della Polizia Municipale, la Sogit Sezione Spoleto “Le Aquile” e AmbuLaife e tutti gli sponsor e i volontari che hanno permesso la realizzazione e il successo di questo evento.

Prossima tappa dell’Enduro Circuit Umbria a Perugia per la Down Town il prossimo 1 giugno