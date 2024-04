A Monteluco assegnati i titoli di Campione Regionale Enduro MTB 2024

Domenica 28 aprile Spoleto ha ospitato la seconda tappa del circus dell’Enduro Circuit Umbria (circuito di enduro per mountainbike): circa 200 bikers provenienti da tutto il centro Italia – qualcuno fino dal Veneto – supportati dai rispettivi teams ; personale per servizio d’ordine e di assistenza medico sanitaria, marshall, cronometristi e giudici di federazione; in totale oltre 500 presenze accolte nella splendida cornice del Monteluco dove é stato allestito il palco per la partenza e l’arrivo e i paddock e l’area camper per i numerosi teams.

La gara si è articolata in tre discese cronometrate che dai prati scendono verso il Giro dei Condotti e il Ristorante San Pietro; le classifiche finali sono state stilate in base alle migliori prestazioni calcolate come somma dei tempi di percorrenza delle singole prove.

La tappa di Spoleto, oltre alle premiazioni dei vincitori di ogni singola categoria, ha assegnato i titoli di Campione Regionale MTB Enduro e i punti Top Class validi per lo speciale ranking nazionale.

I bikers della asd 2010GravityTeam Spoleto, organizzatrice di questa tappa e dell’Enduro Circuit Umbria insieme alle associazioni sportive BKE CYCLING TEAM di Deruta e POWERBIKES TEAM di Perugia, si particolarmente distinti

Federica Mancinelli 1’ di categoria W2; Alessio Mancinelli 5’ di categoria M2; Stefano Pagliacci 1’ di categoria M5; Francesco Petrucci 1’ di categoria EB2 e vincitore assoluto della categoria e-bike; Marco Nizzi 3’ di categoria EB2; Emiliano Crasti 2’ di categoria EB4; Augusto Bonacci 4’ di categoria M4; Severino Mancinelli 10’ di categoria EB4; Daniele Fumini 1’ di categoria EB5; Alessandro Pagliacci 3’ nella classifica speciale ‘power stage’.

Mancinelli Federica e Stefano Pagliacci vestono la maglia di Campione Regionale Enduro MTB 2024 della Federazione Ciclistica Italiana.

Ottime le prestazioni dei bikesr Spoletini: Francesco Pioli 1’ (Ternana-Bike22) di categoria AL e Campione Regionale; Pietro Arcangeli (MTB Spoleto) 8’ di categoria AL Riccardo Celesti (Bici Club Spoleto) 2’ di categoria M1; Maurizio Mariani (MTB Spoleto) 2’ di categoria M4 e Campione Regionale

I Campioni Regionali Enduro MTB 2024

CAMBIOTTI ELENA (Just BMX Asd) ; NULLI RICCARDO (Ternana-Bike22); PIOLI FRANCESCO (Ternana-Bike22); ABBID KHAULA (BBT Cicli Mancini); MANCINELLI FEDERICA (Asd 2010Gravityteam); POPONESI VANESSA (Perugia Vecchia Biking Asd); CARDINALI EDOARDO (Ternana-Bike22); BIANCHETTI TOMMASO (Ternana-Bike22); PAZZI FILIPPO (BBT Cicli Mancini); MARSIGLIETTI NICOLO’ (ASD Bikelan Team Bike 2003); ANTONINI MATTIA (BKE Cycling Team); ARMINO FRANCESCO (BKE Cycling Team); MARIANI MAURIZIO (MTB Spoleto) PAGLIACCI STEFANO (Asd 2010Gravityteam)

Molto apprezzata da tutti i presenti l’osptalità offerta dagli operatori economici che hanno allietato questo weekend offerndo le migliori ricette dalla tradizione culinaria Spoletina.

L’organizzazione ringrazia l’Amministrazione Comunale la Croce Rossa Italiana, la SOGIT di Spoleto “Le Aquile” e tutti gli sponsor e i supporter che hanno permesso la realizzazione di questo riuscita manifestazione.

Prossimo appuntamento il 26 maggio a Perugia per la down town organizzata da Powerbikes Team, quale ultima tappa dell’Enduro Circuit Umbria 2024.