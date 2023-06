A Monteluco arriva la tappa dell’Enduro Circuit Umbria per Mtb e E-Mtb

Appuntamento domenica 25 giugno a

Ritorna in Umbria un atteso appuntamento agonistico per gli amanti delle discipline gravity della mtb: l’ENDURO CIRCUIT UMBRIA per Mtb e E-Mtb.

Dopo le due prove svolte e Deruta e Perugia, Spoleto ospiterà la tappa conclusiva dell’Enduro Circuit Umbria, gara valevole anche per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale e dei punti validi per il ranking nazionale.

L’enduro è una disciplina che esalta le capacità del biker, le gare si disputano su sentieri prevalentemente in discesa con percorsi che privilegiano la tecnica di guida in ogni situazione. Ogni gara è articolata in più prove speciali (PS) cronometrate e la classifica è ottenuta dalla somma dei tempi di percorrenza di ogni singola PS.

La tappa di Spoleto, organizzata dal 2010 GRAVITY TEAM, si svolgerà domenica 25 in località Monteluco, dove saranno allestiti i paddock dei numerosi team provenienti da fuori regione. Con la partenza direttamente dal piazzale, si affronteranno le tre prove speciali approntate lungo i sentieri che hanno già ospitato la finale del Campionato Downhill Gravity Race nel 2010 e più recentemente , il Campionato Mondiale Enduro E-Bike.

Alcuni dei sentieri utilizzati dagli escursionisti per salire a Monteluco, saranno interdetti al transito pedonale e presidiati dal personale di servizio per la giornata di Domenica 25 dalle ore 07:00 alle ore 16:00.

Il Giro dei Condotti sarà interessato dal passaggio dei bikers che procederanno a passo d’uomo, non sarà chiuso al transito pedonale ma si raccomanda di prestare attenzione.

Il traffico lungo la SP 462 (la strada che sale al Monteluco) sarà regolamentato al Km 6 (Zona Croce di Monteluco) per consentire l’attraversamento dei Biker

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Spoleto” (art. 15 del Regolamento adottato con atto di consiglio comunale n. 15/2008 e successiva modifica Consiglio Comunale n. 33/2011)