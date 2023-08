A gonfie vele #prospina40

Tante iniziative fino al 6 agosto. Galleria fotografica

Quaranta tondi tondi, sono gli anni della Sagra della Spina e della ProLoco Spina, sabato 29 luglio,

è stata inaugurata la quarantesima edizione

alla presenza di numerose autorità:

Pietro Bellini Presidente GAL Valle Umbra e Sibillini, Domenico Manna ex Direttore della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, il dr. Furlan rappresentante di UNPLI Nazionale, Michele Boscagli Presidente delle Città del Tartufo e il Direttore Antonella Brancadoro , Roberto Bastianelli Presidente AVIS Spoleto, Sergio Guerrini Vice Sindaco di Campello, Agostino Lucidi, Santino Fortunati Presidente Pro Loco Spina, Miss Italia, l’umbra Francesca Testasecca, il presidente del bocciodromo Trevano Giuseppe Brunelli, il Direttore Artistico Mariolina Altamura Savino

Carapace Mac Art

Una serie di eventi di qualità scelti con cura hanno arricchito la giornata montana con l’annullo postale anniversary, l’estemporanea di pittura con i più grandi protagonisti italiani del nostro tempo, il carosello folkloristico composto da più gruppi che si sono sfidati con balli e suoni.

Aperta la mostra di Luca Cisternino

(Davide Cisternino il papà)

La Mostra di Tiziana Fagiani ha sfoggiato le più belle creazioni degli ultimi anni.

Al calar della sera, fra organetti e canti all’imbrunire, profumati tartufi hanno richiamato gli astanti presso lo stand gastronomico per degustare tartufi e specialità locali.

Terre del Tartufo Trail

ha visto la luce il giorno successivo, 30 marzo, con una cinquantina di atleti che hanno apprezzato le cime dei monti del Serano,

ricordando i padri scomparsi degli organizzatori – Mario De Paolo e Filippo Stocchi in un memorial composto e commovente.

I prodotti tipici offerti dal GAL e dal Comune, hanno deliziato i presenti sia per gli assaggi che per i pacchi gara.

Gli stornellatori hanno rallegrato ancora di più la giornata con una temperatura perfetta.

La sagra continua nei prossimi giorni fino al 5 e 6 di Agosto.