A giugno torna il 5Mila del Gran Ducato con grandi novità…

Il II Memorial Mara Muzzi si correrà al Giro della Rocca in notturna. Le sorprese non sono finite per gli appassionati di podismo….

(DMN) Spoleto – appuntamento da non perdere per gli appassionati di corsa su strada. Venerdì 7 giugno si correrà al Giro della Rocca il “5Mila del Gran Ducato – II Memorial Mara Muzzi” con una grande novità: i runners percorreranno i 5 giri della strada panoramica attorno la Rocca Albornoz in notturna.

È stato confermato,

dagli organizzatori della 2S Atletica Spoleto, il format della prima edizione con una gara competitiva nazionale di 5Km certificata FIDAL per le categorie Assoluti/e e SM/SF. Sono previste diverse distanze per le categorie giovanili : Cadetti (età 14-15 anni e distanza di 4 km per i maschi e 3 km per le femmine), Ragazzi (età 12-13 anni; distanza 1,5 km), Esordienti 8 (età 10-11 anni; distanza 700 metri) ed Esordienti 5 (età 6-7 anni; distanza 250 metri).

In settimana verranno aperte ufficialmente le is iscrizioni nel portale Icron. Nei prossimi giorni verranno resi noti maggiori dettagli.

Grande novità…. oltre al 5Mila del Gran Ducato in notturna c’è un’altra importante sorpresa per tutti gli appassionati. Da voci di corridoio, la 2S Atletica Spoleto e la vulcanica Stefania Baroni lavorerebbero ad un’altra bella gara nella città del Festival da disputarsi a fine giugno proprio durante il Due Mondi. Bocche cucite sui dettagli e sul percorso ma si tratterebbe di una corsa competitiva di circa 97 metri oltre i 21 Km…. a giorni i dettagli.