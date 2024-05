A Foligno la la Summer School del PhenoLab

Si terra’ a Palazzo Trinci dal 3 al 7 Giugno la Summer School del PhenoLab, il laboratorio di salute mentale e filosofia fondato e coordinato dalla Prof. Dr. Francesca Brencio, docente in Filosofia e Salute Mentale presso la School of Psychology della University of Birmingham (UK), membro del comitato esecutivo del The Royal College of Psychiatrists (Special Interest Group in Philosophy) e del consiglio esecutivo dell’ Associazione Italiana Psichiatria e Filosofia, insignita nel 2021 de Il Sigillo d’Eccellenza, conferito dalla Commissione Europea nel contesto del Programma Europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2014-2020.

La scuola estiva e’ pensata come un’occasione di formazione teorica e training per professionisti della salute, ricercatori universitari e dottorandi. Tra gli obiettivi della settimana di formazione c’e’ quello di promuovere e implementare il dialogo interdisciplinare tra le scienze umane e le scienze mediche. I temi dei cinque giorni di formazione spaziano dal significato delle esperienze psicopatologiche all’empatia, dalla ricerca qualitativa alla riabilitazione.