A Foligno e Spoleto al via il corso di compostaggio domestico

Corso gratuito per diventare “Maestro Compostatore” con consegna del composter

Corso di formazione gratuito sul compostaggio domestico, tenuto da un esperto agronomo di Valle Umbra Servizi, e consegna del composter: è quanto in programma per l’ultimo weekend di maggio, con un doppio appuntamento che coinvolgerà il territorio folignate e il distretto spoletino:

• Venerdì 26 maggio 2023 ore 16:00 presso il Centro di Raccolta Zona Ind.le Santo Chiodo – Spoleto

• Sabato 27 maggio 2023 ore 10:00 presso il Centro di Raccolta Loc. Paciana – Foligno

La durata del corso è di circa 45 minuti ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

COME PARTECIPARE

E’ necessario iscriversi entro giovedì il 25 maggio, inviando un’email a comunicazione@valleumbraservizi.it, specificando:

~ Nome e cognome del partecipante

~ Sede del corso (Spoleto 26/05 o Foligno 27/05)

~ Se si ritira il composter (gratuito)

RITIRO DEL COMPOSTER

Il composter può essere ritirato al termine del corso di formazione frequentato:

• Venerdì 26 maggio 2023 entro le ore 18:00

• Sabato 27 maggio 2023 entro le ore 12:00

OMAGGIO PER TUTTI I PARTECIPANTI

In omaggio a tutti i partecipanti un sacchetto di compost prodotto da Bioenerys, società che gestisce a Foligno, in località Casone, l’impianto di produzione di biometano e compost di qualità.

L’iniziativa è organizzata da Valle Umbra Servizi con la collaborazione di Bioenerys.

Per ulteriori informazioni si può contattare Valle Umbra Servizi S.p.A. allo 0743/23111 o mandando un’email a comunicazione@valleumbraservizi.it.