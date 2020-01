A Ferentillo la XII edizione della “Befana vien volando”

Bambini in festa con la discesa della befana dal campanile

Lunedi 6 gennaio alle ore 15:00, la Befana arriverà a Ferentillo in sella alla sua magica scopa, volando dal campanile della Chiesa di Santa Maria, da un’altezza di 35 metri, in Largo Furio Miselli. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Ferentillo e giunta ormai alla XII° edizione, rientra nell’ambito degli eventi “Ferentillo è.. Natale fra le Rocche”. La discesa della Befana, realizzata ogni anno grazie alla collaborazione del Gruppo Grotte “Pipisterlli” del C.A.I. di Terni, vedrà una splendida Befana scendere volando, tramite un complesso sistema di corde, dal campanile della Chiesa di Santa Maria atterrando poi nel piazzale di fronte il campanile dove ad attenderla troverà una immensa folla di bambini festanti (per recapitare i regali alla Befana trovarsi 30 minuti prima presso la Palestra del Plesso Scolastico di Ferentillo, oppure contattare il 3453536229) .

L’arrivo della Befana sarà accompagnato anche dai canti tradizionali del Gruppo “I Cantori della Valnerina” insieme alla Sonata a Rinterzi “Umbra” dal campanile a cura del Gruppo Campanari di Ferentillo. Ma il programma della giornata sarà molto più ampio con la giornata che inizierà con la XX° Ed. dell’Escursione sul “Sentiero dei Presepi”. organizzata dal C.A.I. Di Terni “Sez. Stefano Zavka”. che partirà alle 09:30 da Largo “Furio Miselli” per poi giungere a Nicciano (qui si esibirà il Coro del C.A.I. “Terra Majura”) e ritornare in tempo per vedere la befana scendere dal campanaile.

La festa della Befana infine si concluderà con una Baby Tombolata presso la Palestra coperta della Scuola di Ferentillo (ore 16:00) dove verranno messi in palio tantissimi premi per i più piccoli accorsi per ricevere i regali e le calze di dolciumi dalla simpatica vecchietta.

