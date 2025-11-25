A dicembre 2025 torna a Spoleto  “MOVES! Rassegna di nuova danza”

Ad un anno dal suo debutto, MOVES! inaugura la sua seconda edizione al Creative Hub Cantiere Oberdan di Spoleto: un percorso in quattro tappe che, forte della significativa partecipazione di pubblico dello scorso anno, amplia il dialogo tra ricerca coreografica, contaminazioni estetiche e nuove generazioni di artisti.

Nata dalla collaborazione tra La MaMa Umbria International e il Teatro Stabile dell’Umbria, la rassegna torna dal 6 dicembre 2025 confermando la propria vocazione: offrire uno spazio dedicato alla nuova danza, attento alle sperimentazioni, all’inclusività e ai processi di ricerca coreografica più attuali.

Anche questa seconda edizione, che si svolgerà tra dicembre 2025 e aprile 2026, propone quattro appuntamenti che attraversano linguaggi, prospettive e sensibilità diverse, consolidando un percorso condiviso che valorizza la scena contemporanea e i suoi protagonisti emergenti e affermati.

La fruttuosa collaborazione tra TSU e La MaMa Umbria ribadisce l’impegno condiviso nel portare avanti MOVES!, preziosa occasione per offrire spazio e visibilità alle giovani autrici e ai giovani autori della nuova danza. Le sfumature sempre più sottili tra danza, teatro, musica e performance rendono necessaria la costruzione di un progetto attraverso il quale nuovi linguaggi artistici possano incontrare un pubblico curioso.

La dimensione aperta alla ricerca e alla sperimentazione, infatti, può diventare quel luogo fertile in cui far crescere nuovi pubblici.

MOVES! accoglie percorsi differenti che approdano a esiti diversi, tutti fondamentali per delineare il panorama della nuova danza italiana che merita attenzione, sostegno e ascolto.

Il primo appuntamento della seconda edizione di “MOVES! Rassegna di nuova danza” sarà lo spettacolo “APPUNTI PER IL SOLE” di Daniele Albanese il 6 dicembre 2024 alle ore 19.00 al Cantiere Oberdan.