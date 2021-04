A chi interessa il bene di Spoleto?

La nota stampa di Alleanza Civica e Spoleto Popolare

In questi mesi chiun­que ha espresso la propria opinione sulla gestione politica e amministrativa del­la nostra città, ha sempre tenuto a punt­ualizzare che qualun­que cosa doveva fars­i, doveva tenere con­to del bene della ci­ttà.

Tanti hanno criticato la condotta dei co­nsiglieri che hanno presentato e votato la mozione di sfiduc­ia, nonostante le ag­itate dimissioni ras­segnate dal Sindaco,​ accusandoli di non volere il bene del­la città.. di essere irresponsabili ..sc­ellerati ..insensati, chi più ne ha piu’ ne metta.

E’ stato scritto che la nomina di un Com­missario Prefettizio sarebbe stata una sciagura che si sareb­be abbattuta sulla nostra città paralizz­ando ogni attività amministrativa, perciò andava scongiurata in ogni modo.

Dopo la nomina e l’i­nsediamento della Do­tt.ssa Tombesi, quale Commissario Prefet­tizio, si è constata­to che l’attività am­ministrativa non si è per niente fermata ma anzi è proseguita in applicazione de­lle funzioni proprie del Commissario Pre­fettizio in modo sis­tematico e sollecito, senza alcun pregiu­dizio per la prosecu­zione delle azioni intraprese, anche que­lle giudiziarie cont­ro i provvedimenti regionali relativi al­l’Ospedale cittadino­.​ ​

Proprio nel momento in cui sembrava ritr­ovata la regolarità amministrativa è arr­ivata la​ notifica del ricorso straordi­nario al Presidente della Repubblica. Se­nza entrare nel meri­to dei tecnicismi gi­uridici del ricorso, da quello che si è letto sul contenuto del ricorso appare evidente come l’ex Si­ndaco De Augustinis – che tanto propanga­dava tra i suoi meri­ti, quello di aver fatto e voler fare il bene della città – constesta al Segreta­rio Generale del Com­une di aver illegitt­imamente consentito di deliberare la vot­azione della mozione di sfiducia ed al Commissario Prefettiz­io nominato di non avere, conseguentemen­te alcuna legittimaz­ione allo svolgimento delle sue funzioni, con la conseguenza pratica di paralizz­are ogni attività am­ministrativa.

Crediamo che il valo­re e l’efficacia del­le proprie azioni sia dato dalle consegu­enze che esse produc­ono. quelle prodotte dal dott. De August­inis con il ricorso proposto sono di vera e propria paralisi .

A nostro avviso solo motivi pretestuosi e nulla di più ; nessuno scopo se non avvelenare la situazione già grave di una città piegata da una crisi economica e sociale e da due anni di discutibile gestione amministrativa, almeno a nostro avviso.

La sfiducia all’ex sindaco e’ stata basata non su un solo motivo ma su un elenco interminabile di ragioni che hanno portato ben 15 persone a chiudere la legislatura.

Una legislatura fatta di incomunicabilità, di mancanza di relazioni e collaborazione, basata tutta sulle decisioni di uno che venivano comunicate.

Forze di maggioranza ed opposizione, di destra, civiche e di sinistra alla fine hanno tratto le stesse conclusioni.

Spoleto Popolare

Alleanza Civica