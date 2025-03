Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

ORA SPOLETO ha votato con consapevolezza e convinzione contro la pratica relativa alla richiesta di trasformare da agricola in residenziale un’area (diecimila metri quadri) situata in zona Madonna di Lugo.

Lo ha fatto con convinzione.

Nelle linee di mandato che abbiamo approvato come forze di maggioranza c’è scritto che Spoleto vuole portare avanti il principio “ZERO CONSUMO DI SUOLO”: è anche per questo che i nostri concittadini ci hanno votato e hanno portato il centro sinistra a governare la città, oltre alla doverosa coerenza politica verso la tutela dell’ambiente.

Con il nostro voto contrario vogliamo preservare quell’area di possibile interesse archeologico e puntare ad una sua valorizzazione. Non è una “semplice pratica votabile in tre minuti” come qualcuno sostiene.

La zona di cui stiamo parlando è la rappresentazione di scelte urbanistiche sbagliate, che caratterizzano la nostra città in varie aree con una serie di promiscuità tra capannoni ed abitazioni civili. Come forze di maggioranza (nessuna esclusa) ci eravamo proposti di migliorare, con un riordino complessivo, il territorio, attraverso una pianificazione attenta nel nuovo PRG.

L’approvazione della modifica di tale area contraddice questo punto fondamentale del nostro programma di mandato e ritorna ad un passato di errori invece di iniziare ad intraprendere un nuovo modo di fare scelte urbanistiche.

ORA SPOLETO in questi anni ha svolto con responsabilità il suo ruolo di forza politica che sostiene la maggioranza; una maggioranza che non è in crisi sulle scelte politiche sulla nostra città ma che assume posizioni diverse su una pratica singola che proviene dalle vecchie amministrazioni di cui non faceva parte.

A chi grida che a Spoleto non c’è più una maggioranza ricordiamo che ORA SPOLETO è impegnata a dialogare con tutti perché crediamo che il dialogo e l’ascolto, pur nella diversità, possa portare a soluzioni condivise.