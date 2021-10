A Castel San Giovanni torna la festa di Halloween organizzata dalla Pro Loco di Castel Ritaldi

Appuntamento il 30 e 31 ottobre dalle ore 15.00

Riceviamo dagli organizzatori e pubblichiamo integralmente:

Nel cuore verde d’italia, nel bel mezzo della Valle spoletina, c’è un meraviglioso Castello quattrocentesco che vive tutto l’anno come in un limbo sospeso nel tempo. Solo nel periodo che precede Halloween succede una sorta di magia e il castello si trasforma nel regno dei cattivi delle fiabe. Dopo un anno di assenza dovuto al “cattivo” del moneto il famigerato Covid 19, finalmente il castello nelle giornate del 30 e 31 ottobre si riempirà di nuovo dei cattivi più simpatici di sempre festeggiando insieme Halloween! Tantissimi giochi ispirati alle fiabe Disney e Pixar intratterranno grandi e piccini dalle ore 15:00 in poi. Ai bimbini verrà consegnato il passaporto del Cattivo che sarà prova del loro coraggio e abilità . Certo è che non sarà facile affrontare il famigerato tunnel dell’orrore, che da sempre terrorizza e stupisce grandi e piccini, chissà chi si aggirerà quest’anno per il vicolo più temuto del Castello… Inoltre non mancheranno i panini con la salsiccia cotta sulla brace, vin brulé e bevande gratuite a volontà. Ricordatevi quindi che il 30 e 31 ottobre ore 15:00, i Ghostbusters, Jafar,Coraline, Cattivissimo me, Cappuccetto rosso, il lupo e tanti altri vi aspetteranno per passare insieme Un magico e Cattivissimo pomeriggio.

L’ingresso è come sempre gratuito, è obbligatorio green pass e mascherina sopra i 12 anni.