A Castel Ritaldi va in scena ‘Architettura sotto le stelle’

Il Comune ha messo a disposizione il trecentesco Castel San Giovanni

Sabato 24 giugno, nell’ambito della manifestazione nazionale ‘Open! Studi Aperti’

Sabato 24 giugno si svolgerà la manifestazione nazionale organizzata dal CNAPPC ‘Open! Studi Aperti’, il cui scopo è far comprendere quanto è importante l’architettura e indispensabile il ruolo dell’architetto nella progettazione sia privata che pubblica. Lo studio di progettazione integrale ing. Luca Ferretti & arch. Maria Luisa Guerrini ha organizzato per l’occasione un evento dal titolo ‘Architettura sotto le stelle’, che si svolgerà all’interno del castello trecentesco di Castel San Giovanni di Castel Ritaldi, durante il quale saranno proiettati i lavori svolti nei vent’anni di attività dei titolari. L’evento si terrà dalle 18.30 alle 23 e sarà l’opportunità di fare una bella festa con clienti, amici e tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa. Per lo studio è questa la quarta edizione di ‘Open! Studi Aperti’. Ogni anno l’ingegner Luca Ferretti e l’architetto Maria Luisa Guerrini partecipano all’evento scegliendo luoghi diversi, aprendo le porte del loro studio nelle piazze dei Comuni con i quali hanno collaborazioni lavorative. “Quest’anno – spiegano gli organizzatori –, grazie alla disponibilità del Comune di Castel Ritaldi e del sindaco Elisa Sabbatini, è stato possibile ambientare l’evento in un luogo estremamente bello e suggestivo che è oggetto da parte dello studio Ferretti & Guerrini di un progetto di restauro molto interessante”. È per i titolari una grande occasione per far comprendere come l’architetto, progettando spazi ed edifici pubblici, fabbricati privati e oggetti di arredamento, migliora la qualità della vita di coloro che ne fruiscono.

Durante la manifestazione ‘Architettura sotto le stelle’, sarà, inoltre, possibile ammirare il cielo stellato attraverso i telescopi messi a disposizione dal Gruppo Astrofili Monte Subasio, un’associazione nata nel 1995, che organizza serate pubbliche di osservazione astronomiche con telescopi e conferenze divulgative. “Sarà inoltre possibile visitare il castello – aggiungono gli organizzatori –, luogo nel quale si trova l’albergo diffuso Torre della Botonta che ha messo a disposizione i propri spazi, che verranno magistralmente allestiti da Cristiano Torselletti, titolare di Tors Floral Design. Essendo l’architettura una forma d’arte, non poteva integrasi meglio nella manifestazione che contemporaneamente si svolgerà nel castello, dal titolo ‘Un castello d’Arte’, durante la quale esporranno artisti proveniente da tutto il mondo”. È questo un evento che inizierà venerdì 23 giugno con l’apertura della mostra d’arte e si concluderà sabato 24 giugno con il premio letterario ‘Il paese delle fiabe’ e uno spettacolo, previsto per le 21.30, dei Pyrovaghi: artisti di strada, menestrelli, trampolieri e mangiafuoco.