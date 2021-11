A Castel Ritaldi torna Frantotipico

La manifestazione del Comune per la promozione dell’olio extra vergine di oliva, ideata ed organizzata per i bambini

L’evento Frantotipico si terrà, come di consueto, nel piccolo borgo di Colle del Marchese, frazione collinare del Comune di Castel Ritaldi ad alta vocazione olearia, domenica 14 novembre 2021. Il programma della manifestazione, giunta alla sua XXV edizione, prevede numerose attività collaterali alle immancabili degustazioni nei frantoi.

Si inizia di mattina alle 9.30 con “La passeggiata tra gli ulivi” a cura di Roberto Bizzaglia coordinatore del gruppo Castel Ritaldi e con la partecipazione della Dott.ssa in Storia dell’Arte Stefania Montioni e del ex Direttore della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano Domenico Manna. Si continua e con la raccolta delle olive riservata ai bambini ai quali verrà, altresì, illustrato il processo di lavorazione delle preziose drupe. Appuntamento, poi, nella piccola piazza del paese per un gustoso aperitivo in compagnia delle auto e moto d’epoca SCAMEA.

Nel primo pomeriggio si riparte, in navetta, per il “tour” dei frantoi presso i quali saranno allestiti laboratori didattici per bambini e famiglie e dove si potrà, anche, ascoltare della buona musica popolare.

– ore 15.00 / 18.00 (Villa Proserpina Loc. San Lorenzo – Castel Ritaldi)

“Il mio amico ulivo” – Laboratorio didattico per bambini

– ore 15.00 / 18.00 (Frantoio Settimi – Colle del Marchese)

“A macchia d’olio” – Laboratorio didattico per famiglie

– ore 15.00 / 18.00 (Frantoio Cooperativo tra Produttori Agricoli – Colle del Marchese)

“Olio a fumetti Kids” – Laboratorio didattico per famiglie

– ore 15.00 / 18.00 (Frantoio Eredi Celesti Terre del Marchese – Colle del Marchese)

“Piccoli chef all’opera: dire, fare, gustare” – Laboratorio didattico per famiglie

A tutti i bambini che avranno partecipato a tutte le attività per loro organizzate nei 4 frantoi, verrà regalata una bottiglietta d’olio novello dalla nutrizionista Dott.ssa Doria Ponti presso la sala polivalente ex Chiesa di San Pancrazio, all’interno del castello del Colle (previa esibizione della scheda con tutti e quattro i timbri di partecipazione alle attività).

Tutti in piazza infine, adeguatamente distanziati, per la degustazione finale offerta a tutti i presenti a cura di Locanda Rovicciano Catering.

Un’edizione importante dunque, quella che ci apprestiamo a vivere, che sia anche di buon auspicio per un ritorno alla normalità.

Per poter accedere ai frantoi e negli spazi della manifestazione è necessario esibire il green pass ed attenersi alle normative in vigore per la prevenzione del Covid 19.