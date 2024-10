A Castel Ritaldi torna Frantotipico

Frantotipico, da oltre vent’anni, offre un’esperienza unica per vivere appieno i sapori, la natura e le tradizioni del territorio. L’edizione 2024 della storica manifestazione si terrà l’1 e il 2 novembre nel Comune di Castel Ritaldi, nel suggestivo borgo di Colle del Marchese, per celebrare l’olio nuovo, autentico simbolo dell’eccellenza gastronomica umbra.

Frantotipico è l’occasione perfetta per riscoprire bellezze naturali e culturali di luoghi incontaminati, circondati da vigneti e uliveti secolari, per gustare le eccellenze enogastronomiche e vivere una convivialità genuina grazie ad un programma ricco di attività gratuite adatte a tutta la famiglia. Un evento dedicato a chi cerca l’autenticità del territorio e desidera scoprire da vicino la raccolta e lavorazione delle olive in un’esperienza resa unica.

Programma dell’evento

Sabato 2 novembre l’evento prenderà il via con Polentiamo, una serata in musica con polenta, salsicce, vin brulé e olio novello, per celebrare insieme l’inizio della festa in un’atmosfera conviviale e festosa. A chiudere la serata La bruschetta più grande del mondo, una sfida a chi indovina la lunghezza della fetta da record. Il vincitore avrà in omaggio una bottiglia di olio EVO.

Domenica 3 novembre il programma entrerà nel vivo con l’escursione Trekking tra gli ulivi con la liacciola di Frantotipico, una passeggiata guidata da una guida ambientale accreditata dalla Regione Umbria, per esplorare il territorio tra gli uliveti circostanti, con partenza dalla piazza del paese.

Per tutta la giornata, il borgo ospiterà il Mostra mercato dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato locale, un’occasione per scoprire e acquistare prodotti locali e artigianali di alta qualità. Novità di quest’anno il Percorso Canicross a cura della Mud & Glory Academy, uno sport che permette al cane e al padrone di condividere l’esperienza della corsa in sinergia.

I più giovani potranno partecipare a Giochiamo a fare l’olio, un laboratorio interattivo di raccolta delle olive e spremitura. Nei frantoi si terranno, inoltre, laboratori di tessitura, panificazione, panel test e concerti dal vivo.

Un’iniziativa speciale coinvolgerà i ragazzi: chi parteciperà ai laboratori nei frantoi e farà apporre il timbro nel depliant dell’evento potranno recarsi all’interno della ex Chiesa di San Pancrazio dove troveranno una nutrizionista che darà a tutti brevi indicazioni sulle proprietà organolettiche dell’olio d’oliva, sull’importanza del suo utilizzo nella vita quotidiana e donerà una bottiglietta per prezioso oro verde umbro.

Nella piazza di Colle del Marchese, arriveranno auto e moto d’epoca. Per tutto il pomeriggio, sempre dalla piazza, navette gratuite partiranno per condurre i visitatori alla scoperta dei frantoi locali, dove saranno disponibili per tutto il pomeriggio degustazioni di bruschette accompagnate da esibizioni di musica jazz e popolare. E per le vie del Borgo lo spettacolo itinerante con TJO Street band.

Gran finale in Piazza dalle 18:00 con una performance spettacolare della compagnia “Sogni della Fenice” che presenterà uno show di luci e visual led, con coreografie di giocoleria e danza. A seguire, Degustazione in Musica, con assaggi delle eccellenze della tradizione culinaria umbra offerti dal GAL Valle Umbra e Sibillini, a suggellare un fine settimana indimenticabile.

Informazioni utili

L’evento, inserito nel circuito Frantoi Aperti, è organizzato da Ars Spoletium e l’Associaizone Atalian Accordion Culture con la collaborazione e il contributo del Comune di Castel Ritaldi, del GAL Valle Umbra e Sibillini, Wellness & Green Gold Festival 2024 e ReUnion 2024 Nelle Terre dell’olio e del Sagrantino.