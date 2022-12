A Casa Menotti la presentazione del libro “Gian Carlo Menotti: l’uomo che amava la Scozia,  la musica e la sua Spoleto”

Venerdì 30 dicembre ore 16.30

Appuntamento a Casa Menotti per ricordare il Duca di Spoleto: Gian Carlo Menotti. Venerdi 30 dicembre 2022 alle ore 16:30, verrà presentato il libro Gian Carlo Menotti: l’uomo che amava la Scozia, la musica e la sua Spoleto.

Il libro di Luca Filipponi ed Antonio Moccia sarà presentato in forma artistica a Casa Menotti a Spoleto (Graus Edizioni) con letture, recitazioni, abbinamenti letterari e per concludere un concerto ideato ed eseguito dalla musicista e docente di pianoforte Emanuela Mari ( in foto con Luca Filipponi presidente del Menotti art festival Spoleto).

Attraverso il libro si ripercorrono le varie tappe della vita artistica, musicale e personale di Gian Carlo Menotti ( 1911 2007) che si è incontrata nel 1958 con la città di Spoleto in seguito alla creazione del Festival dei Due Mondi. Gli autori e la graus edizioni credono vivamente in questo progetto culturale ed editoriale che sta avendo notevoli successi di vendita e di critica e sarà presente al Salone del Libro di Torino, alla Biennale di Architettura ª Venezia ed ha avuto richieste per un tour negli Stati Uniti. Alla presentazione interverrà l’attore e regista Stefano de Majo con la recitazione del discorso “Spoleto non è un Safari “, Paola Biadetti come direttore artistico dello Spoleto meeting art, la giornalista e scrittrice Sabrina Morelli che racconterà il suo ultimo libro ed alcune poesie ispirate ai concetti clou di Gian Carlo Menotti (l’arte è un grande atto d’amore). A conclusione il concerto di e con Emanuela Mari ed i suoi allievi con musiche ispirate al Natale ed a Gian Carlo Menotti stesso.