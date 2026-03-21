A Cannara prevale la serenità della Ducato

Real Cannara: Nicoziani, Aldrighi, Capaldini, Sagripanti, Aouad Samad, El Mouloudi, Caldarelli, Nataloni, Brugnami, Oubakrim, Spata, Sikri, Abu. All. Cardia

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Trapasso, Rosi, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Stramaccioni. All. De Moraes

Arbitri: Costantini di Foligno e Nuccioni di Orvieto (Guarino di Perugia)

Primo tempo (0-3): 6’30”, 8’12” Botteghin, 10’53” Rosi

Secondo tempo (3-5): 7’00 Caldarelli, 15’17”Aldrighi, 17’08” Tacchilei, 18’37” Spata, 19’37” Vasilache

Infila la quinta vittoria consecutiva la Ducato Futsal in casa di un Real Cannara sembrato proiettato a gestire le forze in vista di un finale di stagione che lo vedrà impegnato a difendere la categoria nei play out. Gli spoletini, seppur privi di Vitinho e con De Moraes solo nella veste di allenatore, hanno messo in campo un’ottima prestazione, confermando che c’è da mangiarsi le mani per un’annata in cui non ci sarà nient’altro da conquistare, se non consolidare un sesto posto che, aggiunto alla finale di Coppa, non è da buttare in un campionato che si è dimostrato di alto livello.

Ottimo primo tempo per gli spoletini, che vanno a segno due volte con un ispirato Botteghin (nella foto ndr): la prima al termine di una bella azione corale; la seconda con una rasoiata da fuori. Il 3-0 è griffato da Rosi, che chiude un bel contropiede, finalizzando l’assist di Tacchilei.

Nella ripresa i padroni di casa reagiscono e trovano due reti che riaprono il discorso (la seconda sul rovesciamento di fronte dopo che il rientrante Trapasso aveva colto il palo);

ma un prezioso tocco di Tacchilei, al termine di una bella azione personale, consente il nuovo allungo alla Ducato. Finale aperto e Real che si porta sul 3-4, ma Rosi e compagni soffrono poco e la chiudono definitivamente con una punizione di Vasilache.

Sabato prossimo chiusura al PalaRota contro la Rivo Subasio che oggi si è tolta la soddisfazione di battere la capolista Monteleone.