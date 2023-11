A Campobasso la Fenice ottiene il suo miglior risultato di sempre nel Campionato Nazionale Gold di Specialità di ginnastica ritmica

Le ginnaste spoletine salgono quattro volte sul podio

Un Campionato Nazionale Individuale Gold di Specialità di ginnastica ritmica maiuscolo per i colori spoletini con ben 4 podi conquistati, tre medaglie d’argento ed una di bronzo.

Al PalaUnimol e a La Molisana Arena di Campobasso dove si sono svolte le gare le nostre ginnaste hanno avuto risultati prestigiosi e sono state capaci di salire per ben 4 volte sul podio.

Nei quattro giorni di gara, si aspettavano buoni risultati, ma probabilmente le ginnaste sono andate anche meglio del previsto, per la gioia delle tecniche Laura Bocchini e Ivelina Taleva e di tutti i sostenitori presenti.

Fra le junior 2, Angelica Roccetti è stata capace di cogliere due medaglie d’argento di grande spessore, al cerchio dove ha ottenuto il punteggio di 28,050, per poi ripetersi al nastro con il punteggio di 26,100, in questa categoria un’altra medaglia è giunta da Noemi Chiara Santangelo giunta 3^ alle clavette con il punteggio di 25,600.

Alcune incertezze per Emma Pioli Di Marco al cerchio dove è giunta 13^ con punti 23,050 ma non lontana dal podio, mentre si è rifatta alla grande nell’esercizio con il nastro ottenendo la 2^ posizione con punti 23,700.

Nelle gare allieve 1^ Fascia, 12^ posizione per Noemi Rossodivita al cerchio con punti 17,450 e alla palla con punti 16,850, la ginnasta è allenata da Elana Constantin a Ladispoli.

Alice Valentini ha fatto una bella gara ed è giunta 12^ con punti 23,300 alle clavette e 13^ al nastro con punti 22,400.

Una ricca esperienza è stata fatta da Emma Felici al suo primo Campionato Individuale Gold.

La manifestazione è stata impreziosita dalla presenza della nazionale di squadra di ginnastica ritmica, ovviamente presente anche la nostra Agnese Duranti che ha effettuato due bellissime esibizioni davanti al pubblico delle grandi occasioni per un Palazzetto gremito in ogni ordine di posto.

Ora gli occhi sono puntati sulla gara di squadra di Ancona per quanto riguarda la ritmica, ma l’artistica maschile e femminile, sarà impegnata con 25 elementi, ai Campionati Nazionali Silver in programma a Rimini con ambiziosi traguardi.