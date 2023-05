A Campello sul Clitunno è pronta la terza edizione di Merenda nell’oliveta

Quest’anno organizzate due giornate: sabato 20 maggio e domenica 4 giugno

Camminata tra gli ulivi, degustazioni di prodotti tipici, letture per adulti, fiabe e giochi per bambini, artisti di strada e musica al tramonto. Tutto questo è in programma per la Merenda nell’Oliveta a Campello sul Clitunno, iniziativa promossa dall’Associazione nazionale ‘Città dell’olio’, giunta alla terza edizione, a cui il borgo umbro ha aderito fin dal primo momento. Quest’anno l’amministrazione comunale di Campello sul Clitunno ha deciso di dedicare alla manifestazione due giornate, sabato 20 maggio e domenica 4 giugno. In particolare, il programma del primo evento, organizzato dall’associazione Umbria Slow Life, prevede alle 16.30 l’incontro al Piazzale della cupola geodetica e alle 17 la partenza per la passeggiata tra le colline della fascia olivata Assisi-Spoleto, accompagnati da Giulia Appolloni, agronomo e guida Csen Umbria, che si concluderà intorno alle 18.30 al Castello di Campello Alto. Qui si svolgeranno una merenda con degustazione di prodotti tipici locali, attività meditative e di lettura e, per i più piccoli, fiabe e giochi di una volta con Sabina Antonelli e Monia Pelafiocche. Alle 19.30 ci sarà poi lo spettacolo di arte di strada con Doisberto e alle 20 quello musicale con Tsuf Persoja e il suo organetto. Si chiude alle 20.30 con il saluto al sole. La prenotazione è obbligatoria: naturalslowlife21@gmail.com, 3515431631.

Per la passeggiata, sono necessari abbigliamento e scarponcini da trekking ed è consigliata la mantellina anti-pioggia.