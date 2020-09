A Campello sul Clitunno arriva la cartoleria solidale

Raccolta di materiale scolastico, con l’obiettivo di garantire anche a chi è più in difficoltà tutto l’occorrente per un naturale rientro a scuola

Dopo l’ampliamento delle attività di Campello Fonte Solidale con la gestione operativa del banco alimentare congiunto di Caritas e Comune, parte una nuova iniziativa di solidarietà per sostenere le famiglie in difficoltà e che si stanno preparando al ritorno in classe dei propri bambini e ragazzi.

Nasce infatti ‘Cartoleria Solidale Campello’:

una raccolta solidale di materiale scolastico, con l’obiettivo di garantire anche a chi è più in difficoltà tutto l’occorrente per un naturale rientro a scuola (penne, matite, quaderni, astucci, etc.).

In tutti i punti vendita partner dell’iniziativa e che esporranno la locandina con il logo della Cartoleria Solidale, sarà possibile acquistare e lasciare il materiale didattico.

I prodotti donati saranno raccolti dai volontari dell’ ATS Campello Fonte Solidale e distribuiti alle famiglie in difficoltà inserite nel circuito o a quelle che ne faranno richiesta contattando Fonte Solidale (presso Fondazione Loreti Onlus) e Servizi Sociali del Comune di Campello.

Ecco l’elenco dei punti vendita di Campello sul Clitunno aderenti all’iniziativa:

Punto & Virgola cartolibreria di Federica Corcontento – P.za Garibaldi, 14

Alimentari Sabrina Proietti – Viale Trento e Trieste, 53

Qualora ci fossero altri punti vendita di Cancelleria interessati ad aderire possono contattare il numero 366.9361232 per dare la propria adesione e verranno prontamente inseriti.