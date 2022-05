A Beroide la gara podistica tra arte e natura “Giro delle Sette Chiese”

Appuntamento Domenica 5 Giugno con il 1°Memorial Alberto e Francesco Ciri

Se sei un amante dello sport all’aria aperta, l’appuntamento è Domenica 5 Giugno a Beroide di Spoleto, per la prima edizione del “Giro delle Sette Chiese”. Si tratta di una corsa podistica, competitiva: 10 km di natura in un tracciato che, partendo da Beroide, si snoda tra le bellezze paesaggistiche del territorio attraversando le frazioni limitrofe di Azzano, San Paolo e Santa Maria in Campis. Finalmente una mattinata di inizio estate all’insegna del divertimento, correndo le panoramiche strade del luogo, in un ambiente ancora incontaminato, dove il tempo sembra aver rallentato la sua corsa.

Ma non solo sport! Il percorso lambirà le principali chiese del posto, pregevoli gioielli di arte tardo medioevale, come un itinerario turistico, alla scoperta dei tesori nascosti, in una esperienza che vuole coniugare pratica sportiva e cultura. Una corsa-turistica dal carattere istruttivo.

L’evento, organizzato dalla A.S.D. 2S Atletica Spoleto, presidente Bruna Sabatini, con il patrocinio della Pro Loco di Beroide e del Comune di Spoleto, è inserito nel calendario Fidal e riceve l’intestazione di Memorial Alberto e Francesco Ciri, pilastri dell’imprenditoria agricola del luogo, recentemente scomparsi.

Potranno partecipare alla gara tutti i tesserati Fidal, i possessori di Runcard e gli iscritti agli EPS. Le iscrizioni saranno possibili fino a poche ore prima della corsa anche sul portale www.icron.it e daranno diritto al ritiro del pacco gara e del pettorale.

Per tutti gli atleti il ritrovo è alle 7,30 del 5 Giugno presso l’area Verde di Beroide, dove saranno allestiti la partenza e l’arrivo, mentre l’inizio della competizione è previsto per le 9.00.

“Siamo felici di promuovere questa manifestazione per la duplice valenza che ricopre: da un lato veicolo di promozione di un territorio ricco di tradizione e cultura ancora tutto da scoprire, dall’altro occasione per il benessere psicofisico personale. Questo felice incontro tra sport, natura e cultura non può che portare risultati proficui per tutti”: queste le dichiarazioni di Diego Quatrinelli Presidente della Pro Loco di Beroide.

Dopo due anni segnati dalla pandemia, la speranza è che l’evento accolga quanti più appassionati possibili per tornare ad apprezzare , attraverso lo sport , la gioia dello stare insieme e condividere momenti di unione e socialità.

Immagine di archivio