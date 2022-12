8,11 e 18 dicembre: fiere mercati in programma a Spoleto

Le modifiche alla circolazione in viale Trento e Trieste, via Cacciatori delle Alpi e Piazza d’Armi

Giovedì 8 e le domeniche dell’11 e 18 dicembre sono in programma tre appuntamenti che comporteranno alcune modifiche alla circolazione.

Giovedì 8, in occasione della Fiera dell’Immacolata, è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione forzata ed il divieto di transito veicolare in viale Trento e Trieste, nel tratto compreso largo Melvin Jones e l’intersezione con viale Guglielmo Marconi.

Domenica 11 dicembre, quando si terrà il mercato in via Cacciatori delle Alpi, il divieto di sosta con rimozione forzata è previsto, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, in via Cacciatori delle Alpi, via Bandini e piazza della Vittoria, nelle aree interessate dal mercato.

Domenica 18 dicembre, in occasione del mercato in programma a piazza d’Armi, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 il divieto di sosta, con rimozione forzata, interesserà via di piazza d’Armi nell’area adibita al mercato settimanale del martedì.