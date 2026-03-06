80° Concorso internazionale di canto, rimandata al 21 marzo la prima tornata di libere audizioni

Dopo la proclamazione dei vincitori dell’80a edizione del Concorso internazionale di canto, il Teatro Lirico Sperimentale continua l’attività di selezione dei cantanti in vista della stagione.

Le libere audizioni di quest’anno, inizialmente previste a conclusione del concorso, si svolgeranno sabato 21 marzo a Villa Redenta, per i candidati che si sono precedentemente iscritti.

È stata inoltre indetta una nuova sessione di libere audizioni che si terrà domenica 22 marzo in Sala Petrassi (presso gli uffici del teatro in piazza Garibaldi – ex Caserma Minervio). Questa sessione sarà riservata esclusivamente alle voci maschili (controtenore, tenore, baritono, basso), senza limiti di età e aperta a cittadini comunitari, extracomunitari o apolidi in regola con le normative vigenti. I candidati dovranno preparare due brani a libera scelta del repertorio operistico e inviare la documentazione richiesta entro il 20 marzo 2026, fino ad esaurimento posti. Il bando e la modulistica sono consultabili sul sito del Teatro Lirico Sperimentale al seguente link: https://www.tls-belli.it/libere-audizioni-2026/.

Gli artisti ritenuti idonei potranno essere coinvolti nelle produzioni della stagione 2026 o in altre attività organizzate dal teatro.

Il Concorso internazionale di canto è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.