80° Concorso internazionale di canto del Teatro Lirico Sperimentale: +44% di iscrizioni da tutta Europa

  • Febbraio 23, 2026
    • Inizierà mercoledì 25 febbraio l’80a edizione del Concorso internazionale di canto del Teatro Lirico Sperimentale, in programma al Teatro Caio Melisso di Spoleto.

     

    Sono attesi cantanti emergenti provenienti non solo dall’Italia ma anche da Albania, Francia, Georgia, Grecia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna e Ucraina.

     

    L’edizione 2026 ha registrato un aumento del 44% delle iscrizioni rispetto allo scorso anno, dato particolarmente rilevante considerando che il concorso è riservato ai candidati provenienti dai Paesi membri dell’Unione Europea, dell’EFTA e dei programmi culturali Europa Creativa.

     

    L’elevato numero di domande pervenute ha reso necessaria l’introduzione di un’ulteriore giornata di prove eliminatorie, determinando un aggiornamento del calendario delle fasi concorsuali. La prova finale si terrà domenica 1 marzo, mentre le libere audizioni, inizialmente previste a conclusione del concorso, si svolgeranno sabato 21 marzo a Villa Redenta.

     

    La giuria – presieduta da Donato Renzetti, uno dei più stimati direttori d’orchestra della scuola italiana – sarà composta da Maria Agresta (soprano), Saverio Clemente (agente lirico), Enrico Girardi (direttore artistico Teatro Lirico Sperimentale) e Giancarlo Landini (critico musicale). Nel corso delle prove eliminatorie, l’agenzia InArt Management sarà rappresentata da Margot Originale Di Criscio.

     

     

    Il Concorso internazionale di canto è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

