80° Anniversario della Liberazione, le iniziative a Spoleto

Celebrazioni, cerimonie, incontri, presentazione di libri e mostre nel programma di appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con ANPI, Sezione di Spoleto, per celebrare il 25 aprile nell’80° anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

Da mercoledì 23 aprile a giovedì 15 maggio la Biblioteca Montagne di Libri in via Busetti ospiterà la mostra fotografica Le madri costituenti, che sarà inaugurata alle ore 17 e rimarrà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Giovedì 24 aprile alle ore 9 a Campello sul Clitunno si terrà l’escursione Sulle tracce del Campo di concentramento P.G. n. 77 con lo storico Dino Renato Nardelli, autore del libro “Montenegrini internati a Campello e Colfiorito (1942 – 1943)”.

Il programma di venerdì 25 aprile prenderà il via alle ore 8.15 al Monumento ai Caduti di Postignano (Comune di Sellano) dove verrà deposta una corona di alloro in memoria dei 5 Partigiani fucilati dai Tedeschi, quattro dei quali membri della ‘Brigata Melis’.

Alle ore 9.00 a Forca di Cerro (Lapide ai Caduti) verrà deposta una corona di alloro in onore dei Caduti jugoslavi nella Resistenza italiana e alle ore 10.30 a Spoleto, nella Chiesa di San Filippo Neri si celebrerà la Santa Messa in memoria dei Caduti per la Patria.

La commemorazione prosegue alle ore 11.30 in via Matteo Gattaponi, dove verrà deposta una corona di alloro alla Lapide commemorativa in memoria dei 94 detenuti politici italiani e sloveni che evasero dal carcere della Rocca Albornoz nel 1943 per unirsi alle bande partigiane della Valnerina, e a seguire in piazza Campello con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti in onore dei Partigiani della ‘Brigata Melis’.

Alle ore 12.00 in piazza del Comune ci sarà la deposizione di una corona di alloro alla Lapide che ricorda il conferimento, da parte del Presidente della Repubblica, della medaglia d’argento al valore civile alla Città di Spoleto per il comportamento tenuto durante il periodo bellico con gli onori militari da una Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna. Nel corso della cerimonia interverranno Andrea Sisti, Sindaco della Città di Spoleto, Francesco Giannini, Presidente ANPI, sezione di Spoleto, il Generale Mario di Spirito, Presidente sez. U.N.U.C.I. di Spoleto. Gli alunni della scuola di teatro “Teodelapio” leggeranno alcuni “Pensieri sulla libertà”. Presenterà Daria Virginia Massi del Comune di Spoleto e sarà presente la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.

Le iniziative proseguiranno sabato 26 aprile alle ore 18 nella Biblioteca Montagne di Libri con il Recital “Noi dimoriamo qui…noi, le memorie”, lettura di poesie tratte da Spoon River di Edgar Lee Masters, per la regia di Marina Antonini, realizzato in collaborazione con l’associazione Donne contro la guerra e la Biblioteca Montagne di Libri.

Sabato 10 maggio alle ore 9 a Colfiorito è in programma la visita alle “Casermette” – “Memoriale del campo di concentramento di Colfiorito” e al centro studi dell’internamento e della deportazione.

Sabato 17 maggio alle ore 9 a Patrico si terrà una escursione sui sentieri dei partigiani in collaborazione con il C.A.I., mentre sabato 7 giugno alle ore 18, alla Biblioteca Montagne di Libri, si terrà la presentazione del libro “Il 20 settembre presi la via della montagna”, diario della guerra partigiana del comandante “Sandro” a cura di Tiziano Bertini.