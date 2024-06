80 anni dalla Liberazione di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nei tre mesi di Maggio Giugno Luglio 2024 è doveroso dare spazio alla memoria. Corrono infatti 5 ricorrenze che sono storia di Spoleto e d’Italia.

Il 14 giugno come da 10 anni a questa parte saremo a ricordare la liberazione di Spoleto.

La manifestazione è ai giardini Francesco Spitella (viale Matteotti); a partire dalle 17, fino alle 20.

La Resistenza è ieri, oggi e domani. È in Italia al governo di Nostalgia Fascista come in Palestina all’occupante nazisionista.

Affinché non accada ancora che Fascismo e Imperialismo neghino ancora libertà e diritto dei popoli all’ autodeterminazione, educare al ricordodi quello che è stato, oggi più che mai è un dovere.