8° Metal Detector Day a San Liberato – Terni

Il 13 ottobre 2024 , nella splendida cornice naturalistica del Podere Calledro, a San Liberato di Terni, si terrà l’“8° Metal Detector Day”, un evento sportivo aperto a tutti gli amanti del metal detecting.

Questa splendida giornata, all’insegna della ricerca e del divertimento, è organizzata dallo staff della Geotek Center di Terni, negozio specializzato da oltre 20 anni sul mercato e patrocinata dal Comune di Narni.

Su un campo gara enorme, di circa 20 ettari, si svolgerà la competizione sportiva aperta a tutti i possessori di metal detector, che darà la possibilità ai partecipanti di vincere splendidi premi, anche ad estrazione, tra cui tre pacchetti wellness, metal detector e tanti altri fantastici accessori. Per tutti gli iscritti in omaggio un gilet targato Geotek Center.

I partecipanti troveranno anche sul posto una vasta area espositiva per conoscere i prodotti delle varie marche di metal detector e di accessori, un capo test per provarli e una gara di abilità riservata ai piccoli cercatori in erba.

Il metal detecting è ormai uno sport a tutti gli effetti, con competizioni che si svolgono su tutto il territorio nazionale e all’estero, un modo di stare all’aria aperta, di vivere la natura e di divertirsi in compagnia di tanti amici.

L’evento è organizzato in collaborazione con la FIDES, Federazione Italiana Detectoristi Sportivi, che promuove la pratica del metal detecting come attività sportiva.