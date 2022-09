Avviso pubblico “Giovani in Biblioteca”

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 12/09/2022

È stato pubblicato nel sito istituzionale dell’ente l’avviso per presentare una ‘Manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero’.

L’avviso è promosso da Danilo Chiodetti, Assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio e da Luigina Renzi, Assessore al Benessere e innovazione sociale e Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona, che hanno recepito l’avviso emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.

Il presente avviso intende selezionare soggetti pubblici e/o soggetti del privato sociale – quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili senza fini di lucro, anche in forma integrata – che possano inoltrare propria manifestazione di interesse a costituire un partenariato con il Comune di Spoleto mediante la presentazione di una proposta progettuale. Ogni soggetto partecipante potrà presentare una sola proposta, da solo o in partenariato con altri soggetti e il Comune di Spoleto svolgerà il ruolo di capofila.

I progetti dovranno avere una durata da 12 mesi a 16 mesi.

Il Comune di Spoleto con i partenariati che si formalizzeranno in seguito al presente avviso, intende promuovere le azioni che favoriscano la ripresa della socialità delle ragazze e dei ragazzi dai 14 ai 35 anni da realizzarsi all’interno degli spazi disponibili all’interno della biblioteca comunale “G. Carducci”. La finalità è quella di creare un luogo polivalente e innovativo, aperto con orari estesi pomeridiani e serali, anche nei giorni prefestivi e festivi, che ne consentano un’ampia fruibilità e dove i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto.

Oltre a favorire la partecipazione delle giovani generazioni ad attività culturali e ricreative, anche attraverso l’accesso al patrimonio librario, la finalità è anche quella di offrire ai ragazzi percorsi di crescita, promuovendone una migliore qualità della vita e valori come l’inclusione sociale e la partecipazione, quali strumenti per superare l’emergere e il cristallizzarsi di difficoltà relazionali, acuiti dalla situazione pandemica. Gli spazi in biblioteca potranno essere anche un luogo in cui sensibilizzare i giovani sul contrasto a fenomeni quali bullismo in rete, razzismo, discorsi d’odio anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza e microcriminalità organizzata in bande tra giovani e giovanissimi e promuovere presso le nuove generazioni i valori e il significato profondo dell’avere memoria di personaggi esemplari ed eventi storici.

I soggetti interessati dovranno inviare la propria proposta progettuale, elaborata secondo lo schema pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, entro il termine delle ore 12 del giorno 12 settembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.spoleto@postacert.umbria.it, specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare all’Avviso “Giovani in Biblioteca”.

Per informazioni e richiesta chiarimenti è possibile scrivere a biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it, oppure telefonare a 0743/218819 o 331 6245104.