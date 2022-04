77 Festa della Liberazione, le iniziative in programma a Spoleto

Org anizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ANPI

La presentazione del libro ‘Alba. Racconto partigiano’, la mostra fotografica e documentaria ‘Dalla dittatura alla democrazia’ e le celebrazioni del 25 aprile. Sono questi gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con ANPI sezione di Spoleto, per celebrare la 77ª FESTA DELLA LIBERAZIONE.

Giovedì 21 aprile alle ore 17.30 è in programma alla Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’ a Palazzo Mauri, lo storico, saggista e docente ordinario presso l‘Università degli Studi di Perugia, Mario Tosti presenterà il libro ‘Alba. Racconto partigiano’, ispirato a una storia vera, è un racconto partigiano ambientato tra le Langhe

e il Monferrato nei mesi precedenti la Liberazione del 25 aprile 1945.

All’incontro interverranno Danilo Chiodetti, assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio, Ambra Antonelli, scrittrice e critica letteraria e l’autore Guido Perosino. Claudio Trionfi e Francesco Evangelisti leggeranno alcuni brani tratti dal libro, con l’accompagnamento di Gianluca Bibiani (fisarmonica) e Massimo Liberatori (chitarra e voce).

Dal 24 aprile al 1 maggio sarà visitabile in via del Mercato la mostra fotografica e documentaria DALLA DITTATURA ALLA DEMOCRAZIA, a cura dell’ANPI, sezione di Spoleto. L’apertura al pubblico è dalle ore 16.00 alle 18.00.

Le celebrazioni in programma lunedì 25 aprile inizieranno alle ore 8.30, con la partenza della navetta da piazza della Vittoria per Forca di Cerro. Alle ore 9.00 a Forca di Cerro verrà deposta una corona di alloro in onore dei Caduti Jugoslavi nella Resistenza Italiana, mentre alle ore 9.45 alla Rocca Albornoz e a piazza Campello verranno deposte le corona di alloro alla Lapide in memoria dell’evasione dei Partigiani slavi e italiani dal Carcere della Rocca e al Monumento ai Caduti in onore dei Partigiani decorati della ‘Brigata Melis’.

Alle ore 10.30 nella Chiesa di San Filippo verrà celebrata la Santa Messa in memoria dei Caduti per la Patria e alle ore 11.30 in piazza della Libertà, alla Lapide ai Caduti, verrà deposta una corona di alloro in onore dei Caduti nella Guerra di Liberazione e saranno resi gli onori militari da una Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri ‘Cengio’. In piazza della Libertà interverranno il sindaco Andrea Sisti, il Presidente e il Vicepresidente ANPI, sezione di Spoleto, Francesco Giannini e Filippo Schiavetti Arcangeli.

Le letture saranno a cura di Marina Antonini e sarà presente la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.

Il Comune di Spoleto ringrazia l’Archidiocesi Spoleto – Norcia, il 2° Btg Granatieri ‘Cengio’, lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, le rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia sezione di Spoleto, l’Associazione Nazionale Mariani d’Italia sezione di Spoleto, la Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Spoleto, i volontari della Protezione Civile e la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.​