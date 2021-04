77° anniversario del bombardamento di San Martino in Trignano

L’amministrazione comunale ricorderà le vittime innocenti con la deposizione di una corona al M onumento ai Caduti

In occasione del 77° anniversario del bombardamento che colpì, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli abitanti di San Martino in Trignano, il Comune di Spoleto vuole ricordare le vittime della tragedia avvenuta iI 16 aprile del 1944.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria è impossibile organizzare, in condizioni di sicurezza, la consueta cerimonia di commemorazione, ma il Comune si stringe alla comunità e ai familiari delle vittime nel ricordo di quei terribili eventi, sottolineando la necessità di trasformare il lutto e il dolore del passato in un momento condiviso di riflessione per costruire un futuro migliore.

L’amministrazione comunale ricorderà le vittime innocenti dei bombardamenti del 1944 con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di San Martino in Trignano.