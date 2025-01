70enne rapinato in casa e automobile data alle fiamme, i Carabinieri denunciano il responsabile

I Carabinieri di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – hanno concluso con successo un’indagine relativa a una rapina in abitazione avvenuta durante le festività. L’evento ha avuto luogo in tarda serata, quando un uomo travisato da un passamontagna ha fatto irruzione nell’abitazione di un settantenne, minacciandolo e costringendolo a subire il furto della sua autovettura, parcheggiata nel cortile.

Il malvivente, dopo aver minacciato la vittima, si è rapidamente dato alla fuga, abbattendo il cancello di ingresso della proprietà e allontanandosi con l’autovettura. A distanza di poche ore, l’auto è stata rinvenuta completamente distrutta e incendiata, in un’area periferica della città, poco lontano dall’abitazione.

Grazie a un’immediata attività investigativa e al ritrovamento nel cortile di casa di un cellulare, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica del reato e a risalire all’identità del responsabile., deferendo all’Autorità Giudiziaria un 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile della rapina e della distruzione dell’autovettura.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota – si presumono innocenti.