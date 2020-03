6, 7 e 8 marzo, a Spoleto torna lo “Sbaracco… in Negozio”

Tre giorni di sconti irripetibili e di offerte speciali: quest’anno anche ristoranti e saloni di bellezza aderiscono all’iniziativa di Confcommercio Spoleto con il patrocinio del Comune



Alla sua terza edizione, lo Sbaracco… in Negozio – tre giorni di sconti eccezionali e di offerte speciali, per iniziativa di Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria, con il patrocinio del Comune di Spoleto – amplia ancora di più la platea delle imprese aderenti con altri settori di attività, tra cui saloni di bellezza e i ristoranti che offriranno ai propri clienti promozioni su servizi e prodotti.

Lo Sbaracco – da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2020 – sarà quindi ben più di un evento commerciale. Si potrà infatti decidere di visitare la città di Spoleto non solo per effettuare acquisti, ma anche per gustare una cena a base di prodotti tipici dello spoletino e, perché no, per concedersi un trattamento di bellezza presso i saloni aderenti all’iniziativa.

“Il fatto che l’iniziativa cada nel pieno dell’emergenza coronavirus – commenta il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – acquista il valore di un segnale di reazione, di ripartenza, di riappropriazione della quotidianità, pur nel pieno rispetto di tutte le norme precauzionali e di sicurezza”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Federmoda Umbria, lo spoletino Carlo Petrini: “Lo Sbaracco …in Negozio, che cade nel primo fine settimana dopo la chiusura dei saldi, è una occasione per i consumatori, che troveranno articoli a prezzi ulteriormente ribassati rispetto al prezzo di saldo. Questa iniziativa rappresenta ormai un esempio concreto della volontà del tessuto economico locale di impegnarsi per rendere accattivante l’esperienza di acquisto e suscita sempre più interesse nei consumatori. L’invito dunque è a non perdere questa occasione per fare acquisti e uscire da casa”

Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa saranno riconoscibili grazie ad una locandina esposta in vetrina; quest’anno l’esercizio aderente sarà identificato attraverso un’istallazione appositamente creata.

E’ possibile seguire sui social gli esercizi aderenti che useranno l’hashtag #quisbaraccospoleto per far conoscere le loro promozioni.

Partecipano allo Sbaracco… in Negozio esercizi del settore abbigliamento, pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, articoli per l’ufficio e mobili, profumeria, gioielli, articoli da regalo, giocattoli, fotografia, fiori, perfino pneumatici e una armeria.

INFO: Confcommercio Spoleto, tel. 0743.223417, spoleto@confcommercio.umbria.it e pagina Facebook di Confcommercio Spoleto.

L’elenco delle imprese aderenti è sul sito www.confcommercio.umbria.it al link https://bit.ly/3crShoS.